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FIFA'dan Pendikspor'a transfer yasağı

FIFA'dan Pendikspor'a transfer yasağı

Haber Merkezi
13:1919/11/2024, Tuesday
G: 19/11/2024, Tuesday
Yeni Şafak
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FIFA
FIFA

FIFA, geçen sezon Süper Lig'de küme düşen ve yoluna 1. Lig'de devam eden İstanbul ekibi Pendikspor'a 3 dönem transfer yasağı getirildiğini açıkladı.

FIFA'dan Pendikspor'a transfer yasağı geldi. Geçtiğimiz sezon mücadele ettiği Süper Lig'i 37 puanla 17. sırada tamamlan ve küme düşen Pendikspor, FIFA'dan ceza aldı.


Yoluna Trendyol 1. Lig'de devam eden İstanbul temsilcisi, bu cezayla sarsıldı.


12 haftası geride kalan 1. Lig'de 17 puanla 13. sırada bulunan Pendikspor'a tam üç dönem transfer yasağı getirildi. FIFA cezayı resmi site üzerinden açıkladı.




#FIFA
#Pendikspor
#1. Lig

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