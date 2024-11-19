FIFA'dan Pendikspor'a transfer yasağı geldi. Geçtiğimiz sezon mücadele ettiği Süper Lig'i 37 puanla 17. sırada tamamlan ve küme düşen Pendikspor, FIFA'dan ceza aldı.
Yoluna Trendyol 1. Lig'de devam eden İstanbul temsilcisi, bu cezayla sarsıldı.
12 haftası geride kalan 1. Lig'de 17 puanla 13. sırada bulunan Pendikspor'a tam üç dönem transfer yasağı getirildi. FIFA cezayı resmi site üzerinden açıkladı.
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