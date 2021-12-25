Fikret Orman ihraç ediliyor

Akatlar Kültür ve Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen toplantıda Fikret Orman'ın ihracı talebi için 121 imzayla bir önerge verildi. Önergenin lehinde ve aleyhinde yapılan konuşmaların ardından oylamaya geçildi.

Dilek ve temenniler kısmına alınan önerge, kesin ihraç talebiyle yönetim kurulu tarafından disiplin kuruluna sevk edilmesi için kabul edildi.

Bu arada genel kurulda 01.01.2019-12.05.2019, 12.05.2019-20.10.2019 döneminde görev yapan kulübün eski başkanı Fikret Orman ve yönetim kurulu üyeleri için de kürsüde bir masa yer aldı. Fikret Orman toplantıya katılmazken, döneminde görev yapan yöneticiler Erdal Karacan ve Serkan Yazıcıoğlu eski yönetim kuruluna ayrılan bölümde oturdu.

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