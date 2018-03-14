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Fikret Orman'dan 'Talisca' mesajı: İstekli değildi

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Bayern Münih'le oynayacakları maçtan önce beIN Sports'a açıklamalarda bulundu. Orman, Brezilya Milli Takımı'na seçilen Anderson Talisca'nın transferine dair sürpriz bir mesaj verdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fikret Orman.

Fikret Orman.

beINsports'a konuşan Fikret Orman, "Talisca ile ilgili bir tasarufunuz olacak mı?" sorusuna "Talisca ile kontratımızın iki bacağı var. Birincisi Talisca'nın bonservisi. İkincisi de Talisca'nın Beşiktaş'ta kalma isteği ve arzusu. Talisca ile sonra devre arasında konuştum; kalma konusunda çok istekli görmemiştim. Sonra bir daha konuştuk. Şu ada öyle hissediyorum, Talisca, Beşiktaş'ta kalmak isterse bonservisini alacağız. Ama bir tek Beşiktaş'ın elinde bir kontrat var ve bunu kullanıyor manasında değil. Oyuncunun da kalmak istemesi lazım. Oyuncular makine ya da vazo değil. Onların da onayları lazım. İş orada Talisca'da" yanıtını verdi.

Brezilya Milli Takımı'nın Rusya ile yapacağı hazırlık maçının aday kadrosuna çağrılan Talisca'nın bonservisi, Portekiz'in Benfica ekibinde bulunuyor. Beşiktaş, sezon sonuna kadar Benfica'ya 21 milyon Euro ödeyerek 24 yaşındaki Talisca'nın bonservisini alma opsiyonuna sahip.


'Mourinho Talisca'yı istiyor' iddiası
'Mourinho Talisca'yı istiyor' iddiası

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın, yaz transfer sezonunda Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Talisca'yı kadrosuna dahil etmek istediği iddia edildi.Portekiz basınından A Bola'da yer alan haberde, Manchester United'ı çalıştıran Jose Mourinho'nun Talisca transferi konusunda ısrarcı olduğu ve İngiltere temsilcisinin bu yaz Benfica'ya 40 milyon avro bonservis bedeli ödemeyi kabul ettiği belirtildi.Haberde, Beşiktaş'ın sezon sonuna kadar Benfica'ya 21 milyon avro ödeyerek Talisca'nın bonservisini alma opsiyonuna sahip olmasına rağmen bu transfer için gereken ekonomik kaynağı sağlamasının çok zor olduğu ifade edildi.Söz konusu transferin gerçekleşmesi amacıyla dünyaca ünlü Portekizli menajer Jorge Mendes'in devreye girdiği, Manchester United ile Benfica'nın prensipte anlaşmaya vardığı kaydedildi. andersontalisca (@andersontalisca)&#39;in paylaştığı bir gönderi (Mar 5, 2018 at 11:52öö PST)

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