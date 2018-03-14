Fikret Orman'dan 'Talisca' mesajı: İstekli değildi

beINsports'a konuşan Fikret Orman, "Talisca ile ilgili bir tasarufunuz olacak mı?" sorusuna "Talisca ile kontratımızın iki bacağı var. Birincisi Talisca'nın bonservisi. İkincisi de Talisca'nın Beşiktaş'ta kalma isteği ve arzusu. Talisca ile sonra devre arasında konuştum; kalma konusunda çok istekli görmemiştim. Sonra bir daha konuştuk. Şu ada öyle hissediyorum, Talisca, Beşiktaş'ta kalmak isterse bonservisini alacağız. Ama bir tek Beşiktaş'ın elinde bir kontrat var ve bunu kullanıyor manasında değil. Oyuncunun da kalmak istemesi lazım. Oyuncular makine ya da vazo değil. Onların da onayları lazım. İş orada Talisca'da" yanıtını verdi.

Brezilya Milli Takımı'nın Rusya ile yapacağı hazırlık maçının aday kadrosuna çağrılan Talisca'nın bonservisi, Portekiz'in Benfica ekibinde bulunuyor. Beşiktaş, sezon sonuna kadar Benfica'ya 21 milyon Euro ödeyerek 24 yaşındaki Talisca'nın bonservisini alma opsiyonuna sahip.