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Filenin Efeleri Hollanda ile karşılaşacak

Filenin Efeleri Hollanda ile karşılaşacak

09:5612/06/2025, Perşembe
AA
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A Milli Takım VNL'deki ilk maçında Sırbistan'a 3-1 mağlup olmuştu.
A Milli Takım VNL'deki ilk maçında Sırbistan'a 3-1 mağlup olmuştu.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'ndeki (VNL) ikinci maçında yarın Hollanda'yla karşılaşacak.

Millilerin Çin'in Şian kentinde düzenlenen FIVB Milletler Ligi'nin ilk ayağı kapsamında Hollanda ile yapacağı karşılaşma, Qujiang Spor Kompleksi'nde TSİ 15.30'da başlayacak.


A Milli Takım, organizasyonun ilk karşılaşmasında Sırbistan'a 12-25, 25-22, 25-23 ve 25-23'lük setlerle 3-1 yenildi.

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