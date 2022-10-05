Spor Filenin Sultanları çeyrek finalde
VOLEYBOL

Filenin Sultanları çeyrek finalde

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası F Grubu ikinci maçında Kanada'yı 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükselmeyi garantiledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Filenin Sultanları çeyrek finalde
Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası F Grubu ikinci maçında Kanada'yı 3-0 mağlup ederek Dünya Şampiyonası'nda üst üste altıncı galibiyetini aldı. Puanını 17'ye çıkaran Filenin Sultanları, F Grubu'nda bugün oynanan Tayland-Almanya ve Sırbistan-Dominik Cumhuriyeti karşılaşmalarının ardından çeyrek finale yükselmeyi de garantilemiş oldu.

FIVB Dünya Şampiyonası tarihinde ikinci kez adını son 8 takım arasına yazdıran milliler, 2010 yılında Dünya Şampiyonası'nı 6'ncı sırada tamamlamıştı.

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