Filenin Sultanları çeyrek finalde

Başkent Brüksel'deki Palais 12 Salonu'nda oynanan maçın ilk setini ay-yıldızlılar 25-22 ile aldı. İkinci sette rakibin bloklardaki etkinliğine çözüm bulmakta zorlanan Sultanlar, bu seti 25-16 kaybetti. Üçüncü sette kendisini bulan milliler, seti 25-15 önde tamamlayarak skoru 2-1’e getirdi. Nefes kesen dördüncü setten de 32-30 galip ayrılan takımımız maçı 3-1 kazanarak çeyrek finale yükseldi.