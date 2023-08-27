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Spor

Filenin Sultanları çeyrek finalde

Filenin Sultanları, EuroVolley Son 16 Turu'nda Belçika'yı 3-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

20:10 . 27/08/2023 Pazar
Yeni Şafak
Filenin Sultanları

Filenin Sultanları

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Belçika ile karşılaştı.

Başkent Brüksel'deki Palais 12 Salonu'nda oynanan maçın ilk setini ay-yıldızlılar 25-22 ile aldı. İkinci sette rakibin bloklardaki etkinliğine çözüm bulmakta zorlanan Sultanlar, bu seti 25-16 kaybetti. Üçüncü sette kendisini bulan milliler, seti 25-15 önde tamamlayarak skoru 2-1’e getirdi. Nefes kesen dördüncü setten de 32-30 galip ayrılan takımımız maçı 3-1 kazanarak çeyrek finale yükseldi.


Filenin Sultanları bu zaferle galibiyet serisini 12 maça çıkardı.


Daniele Santarelli'nin ekibi çeyrek finalde bugün TSİ 21.00'de başlayacak Almanya-Polonya maçının galibiyle karşılaşacak.



#filenin sultanları
#Avrupa Şampiyonası
#Belçika
18 dakika önce
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