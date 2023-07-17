Filenin Sultanları dev finalde Çin'i mağlup etti

Filenin Sultanları ilk kez Milletler Ligi'nde şampiyon oldu
FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin final maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı, Çin ile karşı karşıya geldi. ABD'yi yarı finalde geçen Filenin Sultanları'nın Çin ile oynadığı mücadeleye Texas ev sahipliği yaptı. Karşılaşmada birinci hakem olarak Arjantinli Rene Karina Noemi, ikinci hakem olarak ise Japon Myoi Sumie görev aldı. Dev maçı Filenin Sultanları setlerde 3-1 kazanarak şampiyon oldu.
İlk kez şampiyon olduk
2018'deki organizasyondan sonra bir kez daha final oynamayı başaran Milli Takımımız, 2023'teki finalde ulaştığı zaferle ilk şampiyonluğunu elde etti.
Türkiye-Çin maçının set skorları
1. Set sonucu: 22-25 (Türkiye lehine)
2. Set sonucu: 25-22 (Çin lehine)
3. Set sonucu: 19-25 (Türkiye lehine)
4. Set sonucu: 25-16 (Türkiye lehine)