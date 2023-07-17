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Spor

Filenin Sultanları dev finalde Çin'i mağlup etti

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin final maçında Çin ile karşı karşıya geldi. Heyecan dolu maçı Filenin Sultanları setlerde 3-1 kazanarak Milletler Ligi'nde şampiyon oldu.

03:23 . 17/07/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Filenin Sultanları ilk kez Milletler Ligi'nde şampiyon oldu

Filenin Sultanları ilk kez Milletler Ligi'nde şampiyon oldu

FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin final maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı, Çin ile karşı karşıya geldi. ABD'yi yarı finalde geçen Filenin Sultanları'nın Çin ile oynadığı mücadeleye Texas ev sahipliği yaptı. Karşılaşmada birinci hakem olarak Arjantinli Rene Karina Noemi, ikinci hakem olarak ise Japon Myoi Sumie görev aldı. Dev maçı Filenin Sultanları setlerde 3-1 kazanarak şampiyon oldu.

İlk kez şampiyon olduk

2018'deki organizasyondan sonra bir kez daha final oynamayı başaran Milli Takımımız, 2023'teki finalde ulaştığı zaferle ilk şampiyonluğunu elde etti.


Türkiye-Çin maçının set skorları

1. Set sonucu: 22-25 (Türkiye lehine)

2. Set sonucu: 25-22 (Çin lehine)

3. Set sonucu: 19-25 (Türkiye lehine)

4. Set sonucu: 25-16 (Türkiye lehine)



#filenin sultanları
#Çin
#Milletler Ligi
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