Filenin Sultanları dev finalde Çin'i mağlup etti

FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin final maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı, Çin ile karşı karşıya geldi. ABD'yi yarı finalde geçen Filenin Sultanları'nın Çin ile oynadığı mücadeleye Texas ev sahipliği yaptı. Karşılaşmada birinci hakem olarak Arjantinli Rene Karina Noemi, ikinci hakem olarak ise Japon Myoi Sumie görev aldı. Dev maçı Filenin Sultanları setlerde 3-1 kazanarak şampiyon oldu.