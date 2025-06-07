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Filenin Sultanları Polonya’yı 3-2 mağlup etti

Filenin Sultanları Polonya’yı 3-2 mağlup etti

13:067/06/2025, Cumartesi
AA
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Polonya’yı 3-2 mağlup etti
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Polonya’yı 3-2 mağlup etti

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 Voleybol Milletler Ligi’ndeki 3. maçında Polonya’yı 3-2 mağlup etti ve 3’te 3 yaptı. Milliler, yarın saat 14.30’da Çin ile karşılaşacak.

Polonya galibiyetiyle puanını 8'e çıkaran ay-yıldızlılar, VNL'in ilk haftasındaki son maçında yarın saat 14.30'da ev sahibi Çin ile karşı karşıya gelecek.


Öte yandan Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Polonya maçında Derya Cebecioğlu'nun kasığındaki zorlanma nedeniyle, Meliha Diken'in ise bel bölgesindeki zorlanma sebebiyle dinlendirildiklerini açıkladı.


Salon:
National Indoor
Hakemler:
Michail Koutsoulas (Yunanistan), Joo-Hee Kang (Güney Kore)
Türkiye:
Elif, Yaprak, Aslı, Aleksia, Hande, Deniz, Simge (L) (Saliha, Dilay)
Polonya:
Rozansk, Pierzchala, Wenerska, Czyrnianska, Korneluk, Stysiak, Szczyglowska (L) (Lukasik, Grabka, Smarzek, Damaska, Lysiak)
Setler:
25-21, 18-25, 25-23, 22-25, 15-7
Süre:
1 saat 51 dakika
#Filenin Sultanları
#A Milli Kadın Voleybol Takımı
#Polonya
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