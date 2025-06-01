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Filenin Sultanları VNL'in ilk ayağı için Çin'e gitti

Filenin Sultanları VNL'in ilk ayağı için Çin'e gitti

13:071/06/2025, Pazar
IHA
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Ay-yıldızlı ekip ilk maçına Fransa karşısında çıkacak.
Ay-yıldızlı ekip ilk maçına Fransa karşısında çıkacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın VNL yolculuğu başlıyor. Filenin Sultanları, 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi’nin (VNL) ilk ayak karşılaşmaları için Çin’e gitti.

Ay-yıldızlılar, VNL’nin ilk ayak müsabakalarında 4-8 Haziran tarihlerinde Çin’in başkenti Pekin’de Fransa, Tayland, Polonya ve Çin ile karşılaşacak.


Millilerin maç programı şu şekilde:


4 Haziran Çarşamba

TSİ 06.30 Fransa - Türkiye


5 Haziran Perşembe

TSİ 14.30 Türkiye - Tayland


7 Haziran Cumartesi

TSİ 10.00 Türkiye - Polonya


8 Haziran Pazar

TSİ 14.30 Çin - Türkiye


A Milli Takım’ın kadrosunda şu isimler yer alıyor:


Pasörler:
Elif Şahin, Dilay Özdemir
Pasör Çaprazı:
Aleksia Karutasu
Smaçörler:
Hande Baladın, Derya Cebecioğlu, Ayşe Çürük, Meliha Diken, Yaprak Erkek, Saliha Şahin
Orta Oyuncular:
Ayçin Akyol, Buse Berka Özden, Deniz Uyanık, Aslı Kalaç
Liberolar:
Simge Aköz, Eylül Akarçeşme Yatgın
#A Milli Kadın Voleybol Takımı
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