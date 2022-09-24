Spor Filenin Sultanları yenilgiyle başladı
VOLEYBOL

Filenin Sultanları yenilgiyle başladı

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Dünya Şampiyonası ilk maçında Tayland'a 3-2 mağlup oldu.

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Haber Merkezi AA
Filenin Sultanları yenilgiyle başladı
Millilerin Tayland hücumuna yaptığı blok

Filenin Sultanları, Hollanda ve Polonya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası'nın B Grubu ilk maçında Tayland'a 3-2 yenildi.

Hollanda'nın Arnhem kentinde oynanan müsabakanın ilk setini 25-17 kazanan milliler, son sayısına kadar oldukça çekişmeli geçen ikinci seti 31-29 kaybetti.

Üçüncü seti etkili oyunuyla 25-22 kazanarak 2-1 öne geçen milli takım, dördüncü ve final setinde istediği oyunu sahaya yansıtamayarak müsabakayı 3-2 kaybetti.

Milliler, B Grubu'ndaki ikinci maçında 27 Eylül'de Güney Kore ile karşılaşacak.

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