Filistin'e destek verdi diye sözleşmesini feshetmişlerdi: Yıldız futbolcudan ders gibi bir cevap geldi

28 yaşındaki Fas asıllı Hollandalı futbolcu, yaptığı paylaşımda, "Tek başına kalmak anlamına gelse bile doğru olanın yanında durun. Geçim kaynağımın kaybı, Gazze'deki masum ve savunmasız insanlara yaşatılan cehennemle kıyaslandığında hiçbir şeydir" ifadelerini kullandı.