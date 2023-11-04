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Spor

Filistin'e destek verdi diye sözleşmesini feshetmişlerdi: Yıldız futbolcudan ders gibi bir cevap geldi

Alman ekibi Mainz 05'in sözleşmesini feshettiği Anwar El Ghazi, sosyal medya hesabından Filistin'e desteğini yineledi.

10:08 - 4/11/2023 Cumartesi
Güncelleme: 10:12 - 4/11/2023 Cumartesi
AA
El Ghazi, İsrail'in zulmüne sessiz kalmadı.

El Ghazi, İsrail'in zulmüne sessiz kalmadı.

Filistin'e destek verdiği için sözleşmesi feshedilen El Ghazi'den Mainz 05'e yanıt geldi.


28 yaşındaki Fas asıllı Hollandalı futbolcu, yaptığı paylaşımda, "Tek başına kalmak anlamına gelse bile doğru olanın yanında durun. Geçim kaynağımın kaybı, Gazze'deki masum ve savunmasız insanlara yaşatılan cehennemle kıyaslandığında hiçbir şeydir" ifadelerini kullandı.


Filistin'e destek veren ilk paylaşımının ardından futbolcuyu kadro dışı bırakan kulüp yönetimi, yapılan görüşmeler sonrasında Anwar El Ghazi'nin affedildiğini duyurmuştu.


İki gün önce sosyal medya hesabından görüşlerinin arkasında olduğunu yineleyen forvet oyuncusunun sözleşmesi dün feshedilmişti.





#Bundesliga
#Mainz 05
#El Ghazi
1 saat önce
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