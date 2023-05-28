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Spor

Finallerin takımı Galatasaray

Galatasaray, bu hafta Ankaragücü ile deplasmanda sezonun final mücadelesine çıkacak. Final maçlarında gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken sarı kırmızılılar, galip gelmesi halinde Süper Lig'de 23. şampiyonluğunu ilan edecek.

Haber Merkezi
10:15 . 28/05/2023 Pazar
Yeni Şafak
Galatasaray ligde zirvede yer alıyor.

Galatasaray ligde zirvede yer alıyor.

Süper Lig'de Ankaragücü ile oynayacağı mücadele öncesi şampiyonluk şarkıları söylemeye başlanan Galatasaray'da final maçlarındaki başarı dikkat çekiyor. Ankaragücü'nü yenip şampiyonluğunu ilan etmek isteyen sarı-kırmızılı takım, bir sonraki hafta evinde oynayacağı Fenerbahçe derbisine 'şampiyon' sıfatıyla çıkmayı planlıyor.


Finallerde sorun yaşamıyor

2011-2012 sezonunun son maçında bir puan önde gittiği Fenerbahçe deplasmanından şampiyon olarak ayrılan Galatasaray, 2014-2015 sezonunda da bitime bir hafta kala evinde Beşiktaş'ı 2-0 yenip 4. yıldızı taktı. 2017-2018 sezonunun son haftasında da Göztepe deplasmanında 1-0 kazanarak kupaya uzanan Aslan, 2018-2019 sezonunda bitime bir hafta kalan evinde takipçisi Başakşehir'i 2-1 yenip şampiyon oldu.


Galatasaray, ayrıca son 15 yılda çıktığı 4 Türkiye Kupası finalinin tamamını, 8 Süper Kupa'nın 6'sını müzesine götürmeyi başardı.





#Galatasaray
#Ankaragücü
#Süper Lig
18 dakika önce
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