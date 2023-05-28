Finallerin takımı Galatasaray

2011-2012 sezonunun son maçında bir puan önde gittiği Fenerbahçe deplasmanından şampiyon olarak ayrılan Galatasaray, 2014-2015 sezonunda da bitime bir hafta kala evinde Beşiktaş'ı 2-0 yenip 4. yıldızı taktı. 2017-2018 sezonunun son haftasında da Göztepe deplasmanında 1-0 kazanarak kupaya uzanan Aslan, 2018-2019 sezonunda bitime bir hafta kalan evinde takipçisi Başakşehir'i 2-1 yenip şampiyon oldu.