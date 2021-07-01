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Fiorentina Ribery'e veda etti

İtalya Serie A takımlarından Fiorentina, tecrübeli futbolcu Franck Ribery ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.

Haber Merkezi İHA
Fiorentina Riberye veda etti
Ribery'nin adı yakın dönemde Fatih Karagümrük'le anılmıştı.

2019-2020 sezonu öncesinde Bayern Münih ile sözleşmesi bitmesinden sonra Fiorentina’ya transfer olan Ribery, İtalyan ekibinden ayrıldı.

Kulübün sosyal medya hesabından Fransız yıldıza teşekkür edildi.

Bir dönem Galatasaray’da da top koşturan 38 yaşındaki futbolcu, Fiorentina formasıyla 51 maça çıkıp 5 gol, 10 asistlik performans sergiledi.

Tecrübeli futbolcunun adı Türk kulüpleriye anılyırop

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