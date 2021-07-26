Fiorentina'yı durduramadılar: 11-0

İtalya Serie A takımlarından Fiorentina, hazırlık maçında İtalya 4. Lig takımlarından Polisportiva ile karşılaştı. Mücadeleyi Fiorentina 11-0 kazanırken, 7 gol atan Dusan Vlahovic karşılaşmaya damga vurdu.
Tottenham ve Liverpool'un kadrosuna katmak istediği 21 yaşındaki golcü oyuncu, 46 ile 80. dakikalar arasında tam 7 gol birden attı.
Fiorentina'nın diğer gollerini ise Callejon, Duncan, Bonaventura ve Polisportivalı oyuncu kendi kalesine attı.
Fiorentina-Polispotiva maçının özeti:
#Moena2021: Live Fiorentina vs Polisportiva C4 Foligno https://t.co/CSp8CjBDLr
#Moena2021: Live Fiorentina vs Polisportiva C4 Foligno https://t.co/CSp8CjBDLr— ACF Fiorentina (@acffiorentina) July 25, 2021