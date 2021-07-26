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Fiorentina'yı durduramadılar: 11-0

İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina, hazırlık maçında İtalya 4. Lig takımlarından Polisportiva'yı 11-0 yendi. Karşılaşmada 7 gol atan Dusan Vlahovic, mücadeleye damga vurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fiorentinayı durduramadılar: 11-0
Fiorentinalı oyuncuların gol sevinçleri

İtalya Serie A takımlarından Fiorentina, hazırlık maçında İtalya 4. Lig takımlarından Polisportiva ile karşılaştı. Mücadeleyi Fiorentina 11-0 kazanırken, 7 gol atan Dusan Vlahovic karşılaşmaya damga vurdu.

Tottenham ve Liverpool'un kadrosuna katmak istediği 21 yaşındaki golcü oyuncu, 46 ile 80. dakikalar arasında tam 7 gol birden attı.

Fiorentina'nın diğer gollerini ise Callejon, Duncan, Bonaventura ve Polisportivalı oyuncu kendi kalesine attı.

Fiorentina-Polispotiva maçının özeti:

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