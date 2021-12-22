Spor Fırat Aydınus kaç maç dinlenecek?
FUTBOL FUTBOL

Fırat Aydınus kaç maç dinlenecek?

Fenerbahçe-Beşiktaş maçında skandal kararlara imza atan Fırat Aydınus’a, MHK’nın nasıl bir yaptırım uygulayacağı merakla bekleniyor. Verdiği penaltı ve çıkarmadığı kırmızı kartlarla maça tesir eden Aydınus’un uzun süre görev almaması gerektiği söyleniyor.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Fırat Aydınus kaç maç dinlenecek?
Fırat Aydınus, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde görev yapmıştı.

Süper Lig’in 17. haftasında Kadıköy’de oynanan ve 2-2 berabere biten Fenerbahçe- Beşiktaş maçının yankıları devam ediyor. Özellikle maçın hakemi Fırat Aydınus’un sergilediği yönetim siyah-beyazlı camianın yanı sıra futbol kamuoyunun da tepkilerine neden oldu. 48 yaşındaki hakem, çaldığı düdüklerle maçın sonucuna tesir ederken, ligdeki sıralamayı ve puan dağılımını da direkt etkilemiş oldu.

Fırat Aydınus, karşılaşmanın başlarında Fenerbahçe atağında Rossi’yi marke etmeye çalışan Larin’in koluna çarpan topa penaltı kararı verdi. VAR incelemesine de ihtiyaç duymayan Aydınus, direkt beyaz noktayı gösterdi. Türkiye’deki hakem yorumcularının ve otoritelerin tamamı pozisyonun penaltı olmadığı yönünde fikir beyan etti. İlk ve ikinci yarıda ise özellikle çıkarmadığı sarı kartlar ile maçı yönlendiren Fırat Aydınus, sert müdahalelere göz yumdu. Bu da yine Beşiktaş’ın maç sonunda tepkisine neden oldu. Siyah beyazlıların maçta en az 2 tane kırmızı kart beklentisi vardı.

  • Ali Palabıyık örneği
  • Türkiye Futbol Federasyonu, yakın zamanda yeni Merkez Hakem Kurulu’nu (MHK) göreve getirmişti. Şimdi gözler, performans uygulamasına göre Fırat Aydınus’un kaç maç dinlendirileceği kararına çevrildi. Bilindiği gibi, ligin 8. haftasında Çaykur Rizespor-Galatasaray maçını yöneten Ali Palabıyık, kararlarında dolayı 9 haftadır maç alamıyor. Kamuoyu, derbide benzer kararlara imza atan Fırat Aydınus için de benzer yaptırımı beklerken, MHK tarafından Aydınus ile ilgili vereceği karar takip ediliyor.

Ergin Aslan: "Fırat hocam bırak artık bu işleri"
SPOR
Ergin Aslan: "Fırat hocam bırak artık bu işleri"

Yılın son derbisinde kazanan çıkmadı
SPOR
Yılın son derbisinde kazanan çıkmadı


Dolardadüşüş sürüyor

Dolarda
düşüş sürüyor

​İşte yeni güne başlangıç rakamları.
Şehir adeta kara gömüldü

Şehir adeta kara gömüldü

​Aniden bastıran tipi nedeniyle 20 araç mahsur kaldı.
20 Aralık manifestosu

​Erdoğan konuştu, Türk Lirası %30 değer kazandı. Kriz senaryoları çöpe gitti.
Büyük indirim yolda

Büyük indirim yolda

​Dolardaki düşüş sonrası araç sahiplerine güzel haber.

​TÜSİAD, geçmişten beri halkın yararına olan hamlelere hep takoz oldu.
Eğitime<br>kar engeli

Eğitime
kar engeli

13 ilde okullar bir gün tatil edildi.

​Durmuş Yılmaz, “Bu bir alım fırsatıdır” diyerek vatandaşları dolar almaya çağırdı.

​Fırsatçılara dövizdeki sert düşüş sonrası “zamları geri alın” baskısı yapılıyor.
Üçü çocuk<br>yedi kişi kurtarıldı

Üçü çocuk
yedi kişi kurtarıldı

​İstanbul Beyoğlu'nda korkutan yangın.

​TL'nin döviz karşısında değer kazanması dünya basınında geniş yankı uyandırdı.
Helikopter destekli<br>şafak operasyonu

Helikopter destekli
şafak operasyonu

Operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

​Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini buldu.

​Susurluk davası hükümlüsü Ziya Bandırmalıoğlu silahlı çatışmada hayatını kaybetti.

​İlk 2 dozda antikor düzeyi 100'se hatırlatma dozu ile 300'e çıkıyor.
Zor olan cevabı verecek kişiyi bulmak

Zor olan cevabı verecek kişiyi bulmak

​Fatma Barbarosoğlu'yla eleştiri kültürümüzü ve soru sormanın inceliklerini konuştuk.

Bakan Nebati: Nasıl bir bakanlık olduğumuzu anlayacaklar.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.