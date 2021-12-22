Fırat Aydınus kaç maç dinlenecek?

Süper Lig’in 17. haftasında Kadıköy’de oynanan ve 2-2 berabere biten Fenerbahçe- Beşiktaş maçının yankıları devam ediyor. Özellikle maçın hakemi Fırat Aydınus’un sergilediği yönetim siyah-beyazlı camianın yanı sıra futbol kamuoyunun da tepkilerine neden oldu. 48 yaşındaki hakem, çaldığı düdüklerle maçın sonucuna tesir ederken, ligdeki sıralamayı ve puan dağılımını da direkt etkilemiş oldu.

Fırat Aydınus, karşılaşmanın başlarında Fenerbahçe atağında Rossi’yi marke etmeye çalışan Larin’in koluna çarpan topa penaltı kararı verdi. VAR incelemesine de ihtiyaç duymayan Aydınus, direkt beyaz noktayı gösterdi. Türkiye’deki hakem yorumcularının ve otoritelerin tamamı pozisyonun penaltı olmadığı yönünde fikir beyan etti. İlk ve ikinci yarıda ise özellikle çıkarmadığı sarı kartlar ile maçı yönlendiren Fırat Aydınus, sert müdahalelere göz yumdu. Bu da yine Beşiktaş’ın maç sonunda tepkisine neden oldu. Siyah beyazlıların maçta en az 2 tane kırmızı kart beklentisi vardı.

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Ali Palabıyık örneği

Türkiye Futbol Federasyonu, yakın zamanda yeni Merkez Hakem Kurulu’nu (MHK) göreve getirmişti. Şimdi gözler, performans uygulamasına göre Fırat Aydınus’un kaç maç dinlendirileceği kararına çevrildi. Bilindiği gibi, ligin 8. haftasında Çaykur Rizespor-Galatasaray maçını yöneten Ali Palabıyık, kararlarında dolayı 9 haftadır maç alamıyor. Kamuoyu, derbide benzer kararlara imza atan Fırat Aydınus için de benzer yaptırımı beklerken, MHK tarafından Aydınus ile ilgili vereceği karar takip ediliyor.

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