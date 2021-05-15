Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Spor Fırat Aydınus son maçına çıktı
FUTBOL FUTBOL

Fırat Aydınus son maçına çıktı

Hakem Fırat Aydınus, TFF tarafından belirlenen yaş sınırını önümüzdeki sezon aşması sebebiyle Göztepe-Beşiktaş maçı ile birlikte hakemlik kariyerinde son maçına çıktı.

Haber Merkezi İHA
Fırat Aydınus son maçına çıktı
Fırat Aydınus mücadelede Halil Akbunar'a sarı kart gösterdi.

Fırat Aydınus, Göztepe-Beşiktaş karşılaşmasıyla beraber hakemlik kariyerinin son maçına çıkmış oldu.

Aydınus, önümüzdeki sezonda TFF tarafından belirlenen 47 yaş sınırını aşacağı için emekliye ayrılmış olacak.

438 maç, 7 final yönetti

Süper Lig’de 2003-2004 sezonunda itibaren düdük çalmaya başlayan Fırat Aydınus, bugüne kadar 346 maç maç yönetti.

Tecrübeli hakem, 2006-2014 yılları arasında FIFA Kokartı ile UEFA Şampiyonlar Ligi ile Dünya Kupası Elemeleri dahil olmak üzere uluslararası toplam 29 maçta düdük çaldı.

Aydınus, bugüne kadar yönettiği toplam 438 maçta bin 876 kez sarı kart, 161 kez ise kırmızı kart gösterirken 125 kez ise penaltı kararı verdi.

Aydınus, Göztepe-Beşiktaş maçıyla birlikte kariyerindeki 439. maçı yönetmiş oldu.

Aydınus, kariyeri boyunca TFF 1. Lig’de 3, Ziraat Türkiye Kupası’nda 2, Türkiye Süper Kupası’nda 1 ve 3. Lig Play-Off Finali’nde 1 olmak üzere toplamda 7 final maçı yönetti.

Fırat Aydınus'un tepki çeken görüntüsü: Hakemlik lisansı iptal edilebilir
SPOR
Fırat Aydınus'un tepki çeken görüntüsü: Hakemlik lisansı iptal edilebilir

Süper Lig'de 2020-2021 sezonu şampiyonu belli oluyor
SPOR
Süper Lig'de 2020-2021 sezonu şampiyonu belli oluyor
Abone Ol Google News
Şampiyonluk yarışındalider değişti

Şampiyonluk yarışında
lider değişti

​Beşiktaş, G.Saray ve F.Bahçe maçlarını takip etmek için tıklayın.
Ligde kalma savaşı

Ligde kalma savaşı

​​Süper Lig'de küme düşen son takım belli oluyor.
Filistinde şehit sayısı 145e yükseldi

Evimizde misafir<br>olmak istemiyoruz

Evimizde misafir
olmak istemiyoruz

​Göztepe yönetimi, Beşiktaş maçına gitmiyor.

​Sağlık Bakanlığı son 24 saatin verilerini açıkladı.

Yaşlılar için özel ekip

Yaşlılar için özel ekip

Polis, eşyalarını pazar yerinden evlerine kadar taşıdı.

​Basın kuruluşlarının olduğu bina yerle bir edildi

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.