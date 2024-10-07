Fırtına arada tempo artıracak

Ligde önceki gün Hatayspor ile berabere kalan Trabzonspor'da teknik direktör Şenol Güneş, milli maçlar için lige verilen arada tempoyu artıracak. Aradan sonra sırasıyla yapacakları Başakşehir, Göztepe ve Fenerbahçe maçlarına büyük önem veren deneyimli çalıştırıcı, devre arasına kadar da gönderilecek isimleri ve takviye yapılacak bölgeleri belirleyecek.
Süper Lig'de önceki gün deplasmanda Hatayspor ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'da teknik direktör Şenol Güneş, milli maçlar için lige verilen arada tempoyu artıracak. Takımda gerek taktik uyum gerekse de fizik kondisyon anlamında eksikler olduğunu tespit eden deneyimli çalıştırıcının, 19 Ekim'de sahalarında Başakşehir ile yapacakları maça kadar yoğun bir çalışma programı hazırladığı ifade edildi. Güneş, bu periyotta yapılmasını istediklerini her oyuncuya tek tek anlatacak. Takımda yer alan futbolcuların mental olarak güçlenmeleri için de birebir görüşmeler yapılacak. Deneyimli çalıştırıcının Başakşehir maçıyla başlayacak Göztepe karşılaşmasıyla devam edecek ve Fenerbahçe derbisiyle sonlanacak 3 maçlık periyodu son derece kritik gördüğü de ifade edildi. Güneş, bu maçlardan kayıpsız çıkılmasının hem puantaj hem de moral olarak takımı bir seviye yukarı çıkaracağını düşünüyor.
Trabzonspor'da başkan Ertuğrul Doğan ile Şenol Güneş'in bugün İstanbul'da bir araya geleceği öğrenildi. İkilinin takımın durumu ile ilgili geniş kapsamlı bir toplantı yapacağı kaydedildi. Toplantıda ara transferdeki yol haritasının belirleneceği de öğrenildi. Bu bağlamda Güneş'in, devre arasına kadar olan karşılaşmalara ayrı bir önem verdiği kaydedildi. Bu süreci yeni bir yapılanma dönemi olarak gören deneyimli çalıştırıcının, performanslara göre gönderilecek isimlerin yanı sıra takviye yapılmasını istediği bölgeleri de belirleyeceği kaydedildi. Güneş, oyunculara da takımdaki geleceklerinin devre arasına kadar olan performanslarına bağlı olduğunun altını çizecek.