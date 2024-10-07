Fırtına arada tempo artıracak

Süper Lig'de önceki gün deplasmanda Hatayspor ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'da teknik direktör Şenol Güneş, milli maçlar için lige verilen arada tempoyu artıracak. Takımda gerek taktik uyum gerekse de fizik kondisyon anlamında eksikler olduğunu tespit eden deneyimli çalıştırıcının, 19 Ekim'de sahalarında Başakşehir ile yapacakları maça kadar yoğun bir çalışma programı hazırladığı ifade edildi. Güneş, bu periyotta yapılmasını istediklerini her oyuncuya tek tek anlatacak. Takımda yer alan futbolcuların mental olarak güçlenmeleri için de birebir görüşmeler yapılacak. Deneyimli çalıştırıcının Başakşehir maçıyla başlayacak Göztepe karşılaşmasıyla devam edecek ve Fenerbahçe derbisiyle sonlanacak 3 maçlık periyodu son derece kritik gördüğü de ifade edildi. Güneş, bu maçlardan kayıpsız çıkılmasının hem puantaj hem de moral olarak takımı bir seviye yukarı çıkaracağını düşünüyor.