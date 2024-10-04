Şenol Güneş uyardı: Düzelmezsek değiştiririz

Süper Lig'in 7. haftasında 3 puanla tanışan Trabzonspor'da teknik direktör Şenol Güneş, kazanarak ilerlemelerinin önemli olduğunu belirterek, "Oyuncular düzelmeli yoksa değişim olur" uyarısında bulundu.
Trabzonspor'da hafta sonu oynanacak Hatayspor maçı hazırlıkları devam ederken, teknik direktör Şenol Güneş, milli araya moralli girmek istediklerini belirtti. Kazanarak ilerlemenin önemli olduğunu vurgulayan deneyimli teknik adam, "İsteklerimizle kalitemiz her şeyle örtüşüyor mu derseniz buna evet diyemem" dedi.
Milli arada milli takımlara gidecek oyuncular nedeniyle fazla avantajlı olamayacaklarına da dikkat çeken Güneş, "6. maçta 3 puan aldık ve bir adım daha ileri gittik. Hatayspor maçını da kazanırsak, birçok şeyin daha olumlu olacağını düşünüyorum. Önümüzdeki döneme girerken, maç maç ilerleyip, kazanıp moral depolarsak, o moral oyunumuza da yansır. Çünkü kırılmalar oluyor. Son maçta diğerlerine göre daha az pas hatası yaptık. O yüzden umutluyum. Milli aradan sonra daha organize dönmek istiyoruz. Devre arasına kadar düzelme opsiyonları var. Düzelmezlerse değişecekler" ifadelerini kullandı.