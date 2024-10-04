Şenol Güneş uyardı: Düzelmezsek değiştiririz

Milli arada milli takımlara gidecek oyuncular nedeniyle fazla avantajlı olamayacaklarına da dikkat çeken Güneş, "6. maçta 3 puan aldık ve bir adım daha ileri gittik. Hatayspor maçını da kazanırsak, birçok şeyin daha olumlu olacağını düşünüyorum. Önümüzdeki döneme girerken, maç maç ilerleyip, kazanıp moral depolarsak, o moral oyunumuza da yansır. Çünkü kırılmalar oluyor. Son maçta diğerlerine göre daha az pas hatası yaptık. O yüzden umutluyum. Milli aradan sonra daha organize dönmek istiyoruz. Devre arasına kadar düzelme opsiyonları var. Düzelmezlerse değişecekler" ifadelerini kullandı.