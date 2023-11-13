Fırtına Avcı ile sert esiyor

Hırvat çalıştırıcı Nenad Bjelica ile ligin ilk 8 haftasında 4 galibiyet, 4 de mağlubiyet alarak 12 puanla zirve yarışında geriye düşen bordo-mavililer, Abdullah Avcı'nın takımın başına getirilmesiyle çıkışa geçti. Karadeniz ekibi, Avcı'lı yeni dönemde sahasında Alanyaspor'u 1-0, deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-2, evinde ise TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 yenerken, Fatih Karagümrük ile İstanbul'da 0-0 berabere kaldı.





Trabzonspor, Bjelica ile 1.5 puan ortalamasında kaldı. Avcı ile çıkılan 4 maçta ise 2.5 puan ortalamasına ulaşıldı.













İstikrar yakalandı





Trabzonspor, takımdan ayrılan teknik direktör nenad Bjelica'nın 18 maçlık döneminde hiç art arda 4 maçtan puanla ayrılma başarısı gösteremedi. Karadeniz ekibi, geçen sezonun 30. haftası öncesinde göreve gelen Bjelica ile sadece bir kez 3 maç üst üste kazanarak 9 puan elde ederken, Avcı ile 4 maç art arda puan alarak istikrar yakaladı.















