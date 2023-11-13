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Spor

Fırtına Avcı ile sert esiyor

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 yenen Trabzonspor'da, teknik direktör değişimi işe yaradı.

09:24 - 13/11/2023 Monday
AA
Bjelica ile maç başına 1.37 gol yiyen Trabzonspor, Avcı ile bu oranı 0.75'e düşürdü.

Bjelica ile maç başına 1.37 gol yiyen Trabzonspor, Avcı ile bu oranı 0.75'e düşürdü.

Hırvat çalıştırıcı Nenad Bjelica ile ligin ilk 8 haftasında 4 galibiyet, 4 de mağlubiyet alarak 12 puanla zirve yarışında geriye düşen bordo-mavililer, Abdullah Avcı'nın takımın başına getirilmesiyle çıkışa geçti. Karadeniz ekibi, Avcı'lı yeni dönemde sahasında Alanyaspor'u 1-0, deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-2, evinde ise TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 yenerken, Fatih Karagümrük ile İstanbul'da 0-0 berabere kaldı.


Trabzonspor, Bjelica ile 1.5 puan ortalamasında kaldı. Avcı ile çıkılan 4 maçta ise 2.5 puan ortalamasına ulaşıldı.




İstikrar yakalandı

Trabzonspor, takımdan ayrılan teknik direktör nenad Bjelica'nın 18 maçlık döneminde hiç art arda 4 maçtan puanla ayrılma başarısı gösteremedi. Karadeniz ekibi, geçen sezonun 30. haftası öncesinde göreve gelen Bjelica ile sadece bir kez 3 maç üst üste kazanarak 9 puan elde ederken, Avcı ile 4 maç art arda puan alarak istikrar yakaladı.





#Trabzonspor
#Abdullah Avcı
#Süper Lig
#Nenad Bjelica
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