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Fırtına Avcı'yla çok sert esiyor

Trabzonspor, geçen sezonun 8. haftası sonrasında göreve getirilen teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde zirveye yürüdü. Ligde 224 gündür bileği bükülmeyen bordo-mavililer, Avcı yönetiminde 41 lig maçında 24 galibiyet, 14 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Fırtına, deplasmanda ise Avcı ile henüz yenilgi yüzü görmedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fırtına Avcıyla çok sert esiyor
Abdullah Avcı Fenerbahçe galibiyeti sonrası oyuncularını tek tek tebrik etti.

Süper Lig’in 9. haftasında sahasında Fenerbahçe’yi 3-1 yenerek liderlik koltuğuna oturan Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı ile büyük bir dönüşüm yaşayarak yükselişe geçti.

Bordo-mavili takım, teknik direktör Avcı’yı takımın başına getirdikten sonra rakiplerine kolay kolay geçit vermezken, maç başına 2,3 gibi yüksek bir puan ortalaması yakaladı. Karadeniz ekibi, geçen sezonun 8. haftası sonrasında göreve getirilen Abdullah Avcı yönetiminde 41 lig maçına çıktı. Bordo-mavili takım, bu karşılaşmalarda 24 galibiyet ve 14 beraberlik alırken sadece 3 mağlubiyetle sahadan ayrılarak başarılı bir grafik ortaya koydu.

Çıkış geçen sezon başladı

Geçen sezon ligin ilk 8 haftasında 4 mağlubiyet yaşayan Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde sezonun kalan bölümündeki 32 karşılaşmada ise sadece 3 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı. 18 karşılaşmayı kazanan bordo-mavili takım, 11 kez de beraberlik elde etti. Trabzonspor, geçen sezon 40 maçta 19 galibiyet, 14 beraberlik, 7 mağlubiyetle 71 puan topladı ve ligi dördüncü sırada bitirdi.

Tek namağlup takım

Trabzonspor, bu sezon ise ilk 9 haftalık bölümde yenilgi yüzü görmeyerek ligin tek namağlup takımı oldu. Karadeniz ekibi, 6 galibiyet ve 3 beraberlik ile 21 puan toplayarak liderlik koltuğuna oturdu. Trabzonspor’un, ligde 224 gündür hiçbir takım bileğini bükemedi. Bordo-mavili takım, Abdullah Avcı ile geçen sezonun 29. haftasında Alanyaspor’a sahasında 3-1 mağlup olduktan sonra 21 maçta yenilmedi. Fırtına, bu maçlarda 10 galibiyet ve 11 beraberlik elde etti. Trabzonspor, Avcı yönetiminde deplasmanda hiç mağlubiyet yaşamadı. Bordo-mavili takım, dış sahadaki 21 maçta 12 galibiyet ve 9 beraberlik elde ederek hiç 3 puan bırakmadı. Trabzonspor, Avcı yönetiminde TFF Süper Kupa’yı da müzesine getirdi.

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