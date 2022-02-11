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Fırtına çifte kupaya doğru

Ziraat Türkiye Kupası’nda adını çeyrek finale yazdıran ve kupaya uzanmak için 4 maçı kalan Trabzonspor, Süper Lig’de pazar günü karşılaşacağı en yakın takipçisi Konyaspor’u da yenerek sezonu çifte kupayla kapatma hedefini perçinlemek istiyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fırtına çifte kupaya doğru
Bordo-mavililer yeni transfer Kouassi'nin golüyle kupada turladı.

Türkiye Kupası’nda Denizlispor’u 2-1 yenerek adını çeyrek finale yazdıran Trabzonspor, sezonu çifte kupayla bitirme hedefine adım adım yaklaşıyor. Süper Lig’de en yakın rakibi Konyaspor’un maç fazlasıyla 9 puan farkla önünde yer alan bordo-mavililer, bu kulvarda geride kalan 14 maçını da en az kayıpla atlatarak şampiyonluğa ulaşmak istiyor. Trabzonspor’un, Türkiye Kupası’nı kazanmak içinse önünde 4 maçı kaldı.

Ligde pazar günü en yakın takipçisi Konyaspor’u ağırlayacak olan bordo-mavili takım, biletleri günler öncesinden tükenen maça moralli çıkıp, alacağı 3 puanla zirvedeki yerini de perçinlemeyi hedefliyor.

Takımda rehavet istemeyen teknik direktör Abdullah Avcı, oyuncularının psikolojik olarak düşüş yaşamaması için kazanılan maçları hemen unutarak bir sonraki karşılaşmaya konsantre olmalarını sağlamaya çalışıyor.

Hamsik'te karar zamanı

Bordo-mavili takımda, Konyaspor maçı öncesi merak edilen konuların başında Marek Hamsik’in durumu geliyor. Abdullah Avcı’nın Denizlispor maçı sonrası “Hamsik için yarından (bugünden) itibaren cevap verebiliriz” sözlerini sarf ettiği Slovak yıldız, dün salonda çalıştı. Hamsik’in Konya maçına hazır hale gelebilmesi için sağlık heyeti çaba sarf ederken, bordo-mavililerde Koita da dün takımdan ayrı çalıştı.

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