Fırtına coşmaya hazır

Kayserispor maçı hazırlıklarını bugün yapacağı çalışmayla tamamlayacak Trabzonspor'da kazanmanın yanı sıra oyunla birlikte coşkuyu da yakalamaya çalışacaklarını belirten teknik direktör Orhan Ak, "İyi bir kadromuz var ve iyi futbol oynuyoruz. Bu oyuna coşkuyu da katabilirsek seyir zevki yüksek bir takım oluştururuz. Taraftarımız ile birlikte yeni hikayeler yazmaya gücümüz de var inancımızda" ifadesini kullandı.