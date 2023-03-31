Fırtına coşmaya hazır

Orhan Ak, bordo-mavililerin başında çıktığı ilk maçta 3 puan kazandı.
Süper Lig'de 12 Mart'ta oynadığı Adana Demirspor maçından sonra yaklaşık 3 haftadır maç oynamayan Trabzonspor, yarın evindeki Kayserispor maçıyla lige galibiyetle dönmek istiyor. Bu üç haftalık süreçte başkanı, yönetimi ve teknik heyeti değişen bordo-mavili takımda değişmeyen futbolcu kadrosuyla istikrarsız görüntüye son verilmeye çalışılacak.
Milli takımlarda bulunan Uğurcan, Abdülkadir, Eren, Taha, Larsen, Bakasetas, Siopis, Bardhi, Gbamin, Trezeguet'nin dönmesiyle bugün Kayserispor maçının taktik antrenmanını gerçekleştirecek.
Trabzonspor'da hedef, üst sıralardan kopmamanın yanı sıra 4 Nisan Salı günü deplasmanda Ankaragücü ile yapılacak kupa maçı öncesinde moral bulmak.
Kayserispor maçı hazırlıklarını bugün yapacağı çalışmayla tamamlayacak Trabzonspor'da kazanmanın yanı sıra oyunla birlikte coşkuyu da yakalamaya çalışacaklarını belirten teknik direktör Orhan Ak, "İyi bir kadromuz var ve iyi futbol oynuyoruz. Bu oyuna coşkuyu da katabilirsek seyir zevki yüksek bir takım oluştururuz. Taraftarımız ile birlikte yeni hikayeler yazmaya gücümüz de var inancımızda" ifadesini kullandı.