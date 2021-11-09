Spor Fırtına daha sert esecek
FUTBOL FUTBOL

Fırtına daha sert esecek

Süper Lig’de yenilmezlik serisini 24 maça çıkaran Trabzonspor’da, teknik direktör Abdullah Avcı, mili arada eksikleri gidererek düşünce bütünlüğünü oyun bütünlüğü ile birleştirmeyi hedefliyor.

Abone Ol Google News
Ali Kemal Yazıcı Yeni Şafak
Fırtına daha sert esecek
Bordo-mavili futbolcuların Vodafone Park'taki galibiyet sevinci

Süper Lig’deki son maçında deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş’ı 2-1 mağlup eden ve yenilmezlik serisini 24 maça çıkaran Trabzonspor, hem zirvedeki yerini perçinledi hem de milli araya moralli girdi.

Sakat ve cezalı futbolcularına rağmen kazanmayı alışkanlık haline getiren ve sezonun tek namağlup takımı olma unvanını elinde bulunduran bordo-mavili ekipte yeni planlar ise sahada sergilenen oyunun geliştirilmesi üzerine yapılıyor.

Her fırsatta parçadan bütüne doğru gittiklerini ve sabırlı davrandıklarını belirten teknik direktör Abdullah Avcı’nın, milli arada oyunu geliştirmek adına planlamalarını hayata geçirmek için mesai harcayacağı kaydedildi.

"Her rakibe saygı duyuyoruz"

Sakatlıklar ve cezalılar nedeniyle fazla kaygı yaşamadıklarını belirten Abdullah Avcı, ligde zor veya kolay maç olmadığını ifade etti. Her rakibe saygı duyduklarını belirten deneyimli teknik adam, “Ligin daha başlarındayız. Eksiklerimiz de mutlaka var. Teknik heyet olarak bu eksikleri gidermek için çaba sarf ediyoruz. Milli maçlar için lige verilen arada gerek düşünce bütünlüğünü, gerekse de sahada ortaya koyacağımız oyunumuzu geliştirmek için çalışacağız. Mental ve taktik olarak eksikleri gidererek daha da etkili bir takım haline gelmenin yollarını arayacağız. Milli aradan sonra yeni ve zorlu bir sürecin yine bizi beklediğini biliyoruz. Bu süreci camia olarak başarılı bir şekilde geçirmek istiyoruz” diye konuştu.

Fırtına Avrupa'da yenilmezler arasında
SPOR
Fırtına Avrupa'da yenilmezler arasında

Aradaki fark açılıyor

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde şampiyonluk parolasıyla çıktığı Süper Lig’de sezona iyi başlayan ve 12. hafta itibarıyla namağlup zirvede yer alan Trabzonspor, 9 galibiyet ve 3 beraberlikle 30 puan hanesine yazdırdı. Ezeli rakipleri Galatasaray’a 9, Beşiktaş ile Fenerbahçe’ye ise 10 puan fark atan bordo-mavililer, en yakın takipçisi Hatayspor’un ise 7 puan üzerinde yer aldı. Milli araya moralli giren Karadeniz ekibi, elde ettiği puan farkıyla da şampiyonluk yolunda rakipleri karşısında avantaj yakaladı. Bu sezon ilk 12 haftalık bölümde ezeli rakipleriyle olan maçlarını da oynayan Trabzonspor, yalnızca Galatasaray’a puan kaybetti. Bordo-mavililer ligin 4’üncü haftasında sahasında sarı-kırmızılı takımla 2-2 berabere kalırken evinde Fenerbahçe'yi 3-1, deplasmanda ise Beşiktaş'ı 2-1 yenmeyi başardı.


Madem öyle Avrupa'ya gitmeyelim!
SPOR
Madem öyle Avrupa'ya gitmeyelim!


Enflasyonunüzerinde zam olmalı

Enflasyonun
üzerinde zam olmalı

​MÜSİAD Başkanı'ndan asgari ücret çıkışı.
Yıl sonunda sahiplerine teslim edilecek

Yıl sonunda sahiplerine teslim edilecek

​Artvin'de yanan köyde yeni konutlar yükseliyor.
CHPli belediyeyerüşvet operasyonu

​Altısı belediye çalışanı 11 kişi gözaltına alındı.

MHP Genel Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na mektup tepkisi: Ne hallere düştün?

​Türk askerinin görev süresi uzatılacak

​İçişleri Bakanlığı duyurdu: Operasyona 1550 personel katılıyor

​"Utanç Duvarı''nın etkileri hala sürüyor.
Türk bilim insanından büyük başarı

Türk bilim insanından büyük başarı

Geliştirdiği projeyle dünya çapında 12 bilim insanından biri oldu.

​Fatih, Kanuni ve Yavuz'un ardından 4. sondaj gemimiz geliyor.

​Boşandığı eşine gözdağı vermek için kızını vurdurtmuş.

​İsrail basınından kan donduran iddia.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.