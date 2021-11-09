Fırtına daha sert esecek

Süper Lig’deki son maçında deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş’ı 2-1 mağlup eden ve yenilmezlik serisini 24 maça çıkaran Trabzonspor, hem zirvedeki yerini perçinledi hem de milli araya moralli girdi.

Sakat ve cezalı futbolcularına rağmen kazanmayı alışkanlık haline getiren ve sezonun tek namağlup takımı olma unvanını elinde bulunduran bordo-mavili ekipte yeni planlar ise sahada sergilenen oyunun geliştirilmesi üzerine yapılıyor.

Her fırsatta parçadan bütüne doğru gittiklerini ve sabırlı davrandıklarını belirten teknik direktör Abdullah Avcı’nın, milli arada oyunu geliştirmek adına planlamalarını hayata geçirmek için mesai harcayacağı kaydedildi.

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"Her rakibe saygı duyuyoruz"

Sakatlıklar ve cezalılar nedeniyle fazla kaygı yaşamadıklarını belirten Abdullah Avcı, ligde zor veya kolay maç olmadığını ifade etti. Her rakibe saygı duyduklarını belirten deneyimli teknik adam, “Ligin daha başlarındayız. Eksiklerimiz de mutlaka var. Teknik heyet olarak bu eksikleri gidermek için çaba sarf ediyoruz. Milli maçlar için lige verilen arada gerek düşünce bütünlüğünü, gerekse de sahada ortaya koyacağımız oyunumuzu geliştirmek için çalışacağız. Mental ve taktik olarak eksikleri gidererek daha da etkili bir takım haline gelmenin yollarını arayacağız. Milli aradan sonra yeni ve zorlu bir sürecin yine bizi beklediğini biliyoruz. Bu süreci camia olarak başarılı bir şekilde geçirmek istiyoruz” diye konuştu.

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SPOR Fırtına Avrupa'da yenilmezler arasında

Aradaki fark açılıyor

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde şampiyonluk parolasıyla çıktığı Süper Lig’de sezona iyi başlayan ve 12. hafta itibarıyla namağlup zirvede yer alan Trabzonspor, 9 galibiyet ve 3 beraberlikle 30 puan hanesine yazdırdı. Ezeli rakipleri Galatasaray’a 9, Beşiktaş ile Fenerbahçe’ye ise 10 puan fark atan bordo-mavililer, en yakın takipçisi Hatayspor’un ise 7 puan üzerinde yer aldı. Milli araya moralli giren Karadeniz ekibi, elde ettiği puan farkıyla da şampiyonluk yolunda rakipleri karşısında avantaj yakaladı. Bu sezon ilk 12 haftalık bölümde ezeli rakipleriyle olan maçlarını da oynayan Trabzonspor, yalnızca Galatasaray’a puan kaybetti. Bordo-mavililer ligin 4’üncü haftasında sahasında sarı-kırmızılı takımla 2-2 berabere kalırken evinde Fenerbahçe'yi 3-1, deplasmanda ise Beşiktaş'ı 2-1 yenmeyi başardı.

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SPOR Madem öyle Avrupa'ya gitmeyelim!



