Fırtına derbiyi ortadan çözecek

Süper Lig’de liderlik koltuğunda oturan, namağlup Trabzonspor, ligde cumartesi günü Beşiktaş ile deplasmanda son derece kritik bir 3 puan mücadelesine çıkacak. Bordo-mavililerde tek hedef İstanbul’dan 3 puanla dönerek hem zirvedeki yerini sağlamlaştırmak hem de yenilmezliği devam ettirmek.

Hafta boyunca karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor’da teknik direktör Abdullah Avcı’nın kendilerine galibiyeti getirecek noktaları belirlediği ve bunları oyuncularına aktardığı ifade edildi. Deneyimli teknik adamın, sabırlı bir futbol sergilemelerini istediği oyuncularından özellikle orta alandaki üstünlüğü ele geçirmelerini vurguladığı ifade edildi. Bu anlamda Hamsik ve Bakasetas’a önemli görev düşeceği öğrenildi.

"Rakip defans hataya müsait"

Bordo-mavililer için en büyük handikap oyunu geriden kuran Edgar Ie’nin cezalı olması. Avcı’nın bu konuda ise defans hattında yer alan isimlerden topu hemen orta alana geçirmelerini istediği kaydedildi. Deneyimli çalıştırıcı, hücum hattındaki isimlere ise rakip defansın hata yapmaya müsait olduğunu ve kendilerinin de bu hataları değerlendirmeleri gerektiğini vurguladı.

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SPOR Abdullah Avcı derbiye sıkı çalışıyor

İstanbul'da yenilmiyor

Trabzonspor, hafta sonu yapacağı Beşiktaş maçıyla teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde üç büyük rakibi ile 7. karşılaşmasına çıkacak. Geçen sezon ligin 8. haftasında göreve gelen Abdullah Avcı yönetiminde bordo-mavili takım, söz konusu rakipler karşısında çıktığı 6 karşılaşmada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Karadeniz ekibi, dış sahada oynadığı 2 karşılaşmada Beşiktaş’ı 2-1 yenerken Galatasaray ile 1-1 berabere kalarak İstanbul’da yenilgi yüzü görmedi. Trabzonspor, evinde ise Fenerbahçe’ye 1-0, Galatasaray’a 2-0 mağlup oldu. Karadeniz ekibi, bu sezon sahasında Galatasaray ile 2-2 berabere kalırken, Fenerbahçe’yi 3-1 mağlup etti.