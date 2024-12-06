Fırtına evinde moral peşinde

Süper Lig'de oynadığı son 5 maçta sadece bir kez kazanabilen Trabzonspor, bugün sahasında konuk edeceği Kasımpaşa karşısında kötü gidişata son vermek istiyor. 15. haftanın açılış maçı öncesi sakat oyuncuların durumu keyifleri kaçırsa da teknik direktör Şenol Güneş, sahaya çıkan kadrodan mutlak galibiyet bekliyor.
Trabzonspor, Süper Lig'de 15. haftanın açılış maçında bugün sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Papara Park'ta oynanacak ve Zorbay Küçük'ün yöneteceği maç saat 20.00'de başlayacak. Mücadele beIN Sports 1'den canlı yayımlanacak.
Ligde oynadığı son 5 maçta 4 mağlubiyet ve 1 galibiyet alan bordo-mavili takım, Kasımpaşa karşısında kazanarak kötü gidişatını durdurmak istiyor. Trabzonspor, ligde 15 puanla 12. sırada yer alıyor. Kasımpaşa ise 15 puanla 14. durumda bulunuyor. Bordo-mavililer bu maçta taraftar avantajını da kullanarak kazanmak amacında.
Karadeniz ekibinde Savic, Okay Yokuşlu, Serkan Asan, Arif Boşluk, Hüseyin Türkmen ve Eren Elmalı'nın sakatlığı bulunuyor. Sakatlıkları bahane olarak görmeyen teknik direktör Şenol Güneş, sahaya çıkacak oyuncularından galibiyet bekliyor. Tecrübeli çalıştırıcı, takımla yaptığı toplantılarda futbolcularına olan güvenini dile getirdi. Hücum bölgesine dikkat çeken Güneş, geçişleri sağlıklı yaparak hücum bölgesinde telaş yapmadan sonuç üretecek pozisyonlar bulmak zorunda olduklarını söyledi.
Hafta boyu yapılan antrenmanlarda takımı bir yandan Kasımpaşa maçına hazırlayan Güneş, diğer taraftan da ceza sınırında bulunan oyunculara uyarılarda bulundu. Trabzonspor'da kaptan Uğurcan Çakır ve Banza sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Bu oyuncular bugün kart görmeleri halinde 16. haftadaki Galatasaray maçında forma giyemeyecek. Güneş iki oyuncuyla görüşerek, gereksiz kart görmemelerini istedi.