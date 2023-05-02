Fırtına kale için nabız yokluyor

İrfan Can Eğribayat- Ivan Brkic
Bordo-mavili takımın TFF1. Lig'de yer alan Göztepe'nin Fenerbahçe'ye kiraladığı kaleci İrfan Can Eğribayat için devreye girdiği öne sürüldü. 24 yaşındaki kalecinin satın alma opsiyonu sarı-lacivertli takımda bulunurken. Trabzonspor yönetimi de Göztepe'nin kapısını çaldı.
İngiltere Preimer Lig'de mücadele eden Southampton'ın da küme düşmesi halinde irfan Can'ı kadrosuna katmak istediği kaydedildi.
Hırvat basını ise Azerbaycan'da Neftçi Bakü forması giyen Ivan Brkic'le Trabzonspor'un yakından ilgilendiğini yazdı.