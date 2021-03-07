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Fırtına kayıp istemiyor

Fırtına kayıp istemiyor

Kasımpaşa galibiyetinin ardından yeni bir seri başlatmak isteyen Trabzonspor, evinde ağırlayacağı Alanyaspor’u da yenerek, rakiplerinin kaybetmesini bekleyecek.

Ali Kemal Yazıcı Yeni Şafak
Deplasmandaki galibiyet ile moralleri yerine gelen bordo-mavili takım, ligde evinde ağırlayacağı Alanyaspor’u da yenerek seriyi devam ettirmek istiyor.
Deplasmandaki galibiyet ile moralleri yerine gelen bordo-mavili takım, ligde evinde ağırlayacağı Alanyaspor’u da yenerek seriyi devam ettirmek istiyor.

Süper Lig’in 28. haftasında deplasmanda Kasımpaşa’yı 2-1 mağlup ederek puanını 51 yapan Trabzonspor, yeni bir seri başlatmak hedefiyle hazırlıklarını sürdürüyor. Deplasmandaki galibiyet ile moralleri yerine gelen bordo-mavili takım, ligde evinde ağırlayacağı Alanyaspor’u da yenerek seriyi devam ettirmek istiyor. Her maçı tek tek düşünen Trabzonspor, yeni bir seri yakalamak ve 36. haftada oynanacak Galatasaray maçına kadar kayıp yaşamak istemiyor.

Trabzonspor’un yerini rakiplerinin oynayacağı maçların belirleyeceğine dikkat çeken teknik direktör Abdullah Avcı, ilk 3 sıradaki takımların durumuna bakmadan kendi durumlarına odaklanacaklarını ve kazanarak yollarına devam etmek istediklerini söyledi.

KADRO ALTERNATİFİ ÇOĞALDI

  • Sakat oyuncuların takıma dönmesiyle kadro alternatifinin çoğaldığını ve deplasmanda kazanılan Kasımpaşa maçının gelecek haftalar için önemli olduğunu ifade eden Abdullah Avcı, "Bu anlamda gelecek haftalarda da zorlu maçlar oynayacağız. Her maça aynı ciddiyetle bakıp, kazanmak istiyoruz. 36. haftadaki Galatasaray maçına kadar oynayacağımız 7 maçı kazanmak istiyoruz. O zaman durumumuzu daha net göreceğiz" ifadelerini kullandı.

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