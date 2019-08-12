Fırtına Prag'a kilitlendi

UEFA Avrupa Ligi ön eleme rövanş maçında 15 Ağustos Perşembe günü sahasında Sparta Prag ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu maça yönelik hazırlıklarını sürdürürken Trabzon’da herkes bu maçla yatıp, bu maçla kalkıyor. 2-2’nin rövanşında galip gelerek play-off maçı oynamaya hak kazanmak isteyen bordo-mavili takımda tek hedef galibiyet olarak belirlendi. Geçen hafta sonu satışa çıkartılan biletlerin tamamı 1 saat gibi kısa bir sürede tükenirken, bayram tatili için Trabzon’da bulunan gurbetçiler ve tatilciler bu maç için tatil sürelerini uzattılar. Trabzonspor’un yanı sıra bordo-mavili taraftarlar da bu maçın kazanılacağına inanırken, Başkan Ahmet Ağaoğlu, 3 yıl aradan sonra Avrupa arenasına çıkan Trabzonspor’un bu maçı kazanacak güçte olduğunu ve kazanacaklarını söyledi.

TARAFTARA AÇIK İDMAN

Sparta Prag maçı hazırlıklarına Cumartesi günü başlayan Trabzonspor, bu maça yönelik hazırlıklarını bir gün izinin ardından bugün sürdürecek. Onazi dışında eksiği bulunmayan bordo-mavili takımın bugün yapılacak antrenmanını gurbetçilerin ısrarı üzerine taraftara açık olarak yapması bekleniyor. Çalışmalarını çarşamba gününe kadar sürdürecek olan bordo-mavililer, aynı gün tesislerinde kampa girerek maç saatini bekleyecek.

Sörloth pişmanlığı

Trabzonspor’un yeni transferi Alexander Sörloth, ilk maçındaki pozitif futbolu ve attığı müthiş golüyle sınıfı geçti. Crystal Palace taraftarı da Karadeniz ekibine gönderdikleri Sörloth’un bu formunun ardından dizlerini dövmeye başladı. Sörloth’un Sparta Prag’a attığı harika golünü izleyen ingiliz ekibinin taraftarları, Twitter’a “Onu geri alamıyor muyuz?”, “Yönetim, Sörloth’u geri çağırsın” tweetleri attı. Bordo-mavili taraftarlardan da cevap gecikmedi, “O artık Kuzey’in oğlu. Bizim golcümüzden uzak durun.”

Karaman’dan Obi Mikel’e övgü

Trabzonspor’un UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında deplasmanda 2-2 beraber kaldığı Sparta Prag maçında etkili bir futbol sergileyemeyen yeni transfer Obi Mikel için teknik direktör Ünal Karaman ümitli konuştu. Tecrübeli çalıştıcı, Nijeryalı oyuncunun çok özel bir oyuncu oludğunu belirterek, “Lider özelliği olan ve takıma har zaman katkı sağlayabilecek karakterde bir kişiliğe sahip. Sadece biraz zamana ihtiyacı var. Hazırlık kampımızda milli takımdaydı aramıza geç katıldı. Gücüne kavuşacaktır” dedi.