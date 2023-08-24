Fırtına sona geldi

Trabzonspor'da transfer çalışmaları sürerken, öncelik forvet hattına verilmişti. Bir süredir gitmesi gündemde olan Maxi Gomez'in ayrılığı sonrası Bruno Petkovic transferi için Dinamo Zagreb ile temaslarını sıklaştıran ve bu transferi sonuçlandırmak üzere olan Trabzonspor yönetiminin, yine santrfor bölgesine bir takviye daha yapmak istediği öğrenildi.