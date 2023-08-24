Fırtına sona geldi

Petkovic - Mendy - Nsame
Trabzonspor'da transfer çalışmaları sürerken, öncelik forvet hattına verilmişti. Bir süredir gitmesi gündemde olan Maxi Gomez'in ayrılığı sonrası Bruno Petkovic transferi için Dinamo Zagreb ile temaslarını sıklaştıran ve bu transferi sonuçlandırmak üzere olan Trabzonspor yönetiminin, yine santrfor bölgesine bir takviye daha yapmak istediği öğrenildi.
Trabzonspor'un, Young Boys forması giyen Kamerunlu golcü Jean-Pierre Nsame ile görüşme halinde olduğu ve bu transferde ufak pürüzlerin kaldığı belirtildi.
Trabzonspor'un Angers forması giyen 23 yaşındaki ön libero Batista Mendy de için ısrarı sürüyor. Daha önce yapılan görüşmelerde yüksek bonservis bedeli talep edilmesi üzerine geri adım atan Trabzonspor, bu kez transferi sonuçlandırma amacında.
Bordo-mavili ekipte transfer sürecini yönetecek heyetin Fransa'ya gittiği, burada yapılacak görüşmelerin ardından anlaşma sağlanması halinde yarına kadar kesin sonuç alınacağı öğrenildi.