Fırtına yine tekledi

Süper Lig’in 12. haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşan Trabzonspor 0-0 berabere kaldı. Teknik direktörlüğe Abdullah Avcı geldikten sonra ilk 2 maçını kazanan bordo-mavili takım. Sivasspor’un ardından Kayserispor ile de berabere kaldı. Samet Aybaba yönetiminde üst üste 4. maçından da beraberlikle ayrılan ev sahibi ekibin ise galibiyet hasreti 7 maça çıktı.

Fener’e evinde ağır darbe Süper Lig’de 12. hafta maçında sahasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşan Fenerbahçe 3-0 mağlup oldu. Kendi sahasında son oynadığı 3. maçını da kaybeden ve tarihinde ilk kez bunu yaşayan sarı-lacivertli takım bu sonuçla şampiyonluk yolunda yara aldı. 6. dakikada Tetteh ceza sahasında Tisserand’ın faulüyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. 7. dakikada penaltı atışını kullananan Adem Büyük konuk ekibi 1-0 öne geçirdi. 19’da Acquah’ın ortasında Tetteh’in kafa vuruşunda Altay göğsüne çarpan topa ikinci hamlede sahip oldu. 22. dakikada soldan Kubilay’ın ortasında altıpasta bomboş yükselen Umut Bulut’un kafa vuruşu köşeden ağlarla buluştu: 0-2. 38’de Mert Hakan’ın sert şutunda kaleci Ertaç topu kornere çeldi. 47. dakikada soldan Hafez’in kullandığı serbest vuruşa altıpasta Caner’in üstünden kafayı vuran Ndyishimiye topu ağlarla buluşturdu: 0-3. 55’de Tetteh’in sert şutunu Altay güçlükle kornere çeldi. 57’de Cisse’nin vuruşunda üst direğe çarparak auta gitti. Türk takımları için Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım hakkı elden kaçtıFormsuz Sosa kulübeye Sadık 1 yıl sonra 11’deF.Bahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Yeni Malatyaspor maçında Jose Sosa’yı kulübeye çekti. Son 3 lig maçında 11’de sahaya çıkan Arjantinli oyuncunun yerine ilk 11’de Mert Hakan forma giydi. Sosa’nın, maç öncesi ısınmaya çıkmaması dikkat çekti. Serdar Aziz’in cezalı, Lemos’un sakat olması nedeniyle şans bulan Sadık Çiftpınar ise ilk 11’de sahaya çıktı. 27 yaşındaki savunma oyuncusu, son olarak ligde geçen sezonun 15. haftasında, 15 Aralık 2019’da Sivasspor deplasmanına ilk 11’de çıkmıştı. Sadık ikinci yarıda ise yerini Sosa’ya bıraktı. F.Bahçe’de kart cezalısı Serdar Aziz’in yanı sıra sakatlıkları bulunan Valencia, Kemal Ademi, Samatta, Perotti ve Lemos’un yanı sıra ameliyat olan kaleci Harun Tekin kadroda yer almadı. Koronavirüsü atlatan Sinan Gümüş ise kadroya alındı.

Trabzonspor pozisyon üretmekte zorlanırken, rakip defansı ve ilk Süper Lig maçını oynayan genç kaleci Doğan Alemdar’ı geçemedi. 8. dakikada hızlı gelişen Kayserispor atağında Henrique ceza sahası içinde rakiplerini çalımlayarak attığı şutta top kaleci Uğurcan’da kaldı. 10’da Kayserispor’da Fernandes’in kullandığı sert serbest vuruşu kaleci Uğurcan uzaklaştırdı. 23’de ceza sahası dışında Bilal Başacıkoğlu’nun ortasına iyi yükselen Ekuban’ın kafa vuruşunda top kalecinin üzerine gitti. 44’de sağdan gelişen Kayserispor atağında topa ceza alanında Sapunaru’nun sert şutunu kale çizgisinde Marlon çıkarttı.

52. dakikada sağ kanattan gelişen Trabzonspor atağında Ekuban ile verkaç yaparak ceza sahası içine giren Abdulkadir Ömür’ün sert şutunda top defansa çarptı. 58’de Fernandes’in ceza sahası içine gönderdiği serbest vuruşta topu kaleci Uğurcan uzanarak kontrol etti. 65’de çalımlarla ceza sahasına giren Aziz Behic’in pasında Fernandes’in şutunu kaleci Uğurcan kornere gönderdi. 78. dakikada Lopes ceza sahası içinde takım arkadaşlarına pas verdi. Defansın uzaklaştırdığı top yeniden önüne düşen Lopes’in gelişine vurduğu topu kaleci Uğurcan kurtardı.

Daha iyisini yapmalıyız

Trabzonspor’un Portekizli stoperi Edgar Ie maç sonrası yaptığı açıklamada, “Bizim adımıza zor bir maç oldu. İyi günümüzde değildik. Yapmak istediklerimizi yapamadık. Bunun için gelmemiştik ama 1 puanla ayrıldık. Daha iyisini yapabilmek için çalışacağız” dedi. Maça 11’de başlayan ve ikinci yarı başında oyundan çıkan Pereira ise “Bizim adımıza iyi bir maç olmadı. Sevindirici olan gol yememek. Ama bizim hedefimiz sadece bu değil. Gol atarak kazanmamız gerekiyor” diye konuştu. Sol bek oyuncusu Marlon ise maç sonrası “İlk yarı kötü bir oyun sergiledik. İkinci yarıda biraz daha iyiydik ama istediğimiz gibi bir maç çıkaramadık. Bundan sonra bize yakışan bir futbol ortaya koymak için çalışacağız” ifadelerini kullandı.

Memnun değilim

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, maçtan ve oyundan hiçbir şekilde memnun olmadığını söyledi. Maçın ardından açıklamalarda bulunan tecrübeli çalıştırıcı, “Takımın performansını iyi bulmadım. Bu kadar pas hatası olmaz. Saha dağılımı kötü. Organizasyondan memnun değilim. Hiçbir şeyden memnun değilim. Kötü oynama haklarını kullandılar herhalde bugün. Bütün kötü oyun ve performanslar bir araya geldi. Çok eksikler var, oyun olarak. Hem savunması hem hücumu çok eksik. Bundan evvel bu tarz maçları kaybettikleri olmuştur. Artık daha fazla çalışacağız. Duygu olacak ama aklımızı sahaya koymalıyız. Nereye gideceği belli olmayan oyunu futbol kaldırmaz. Oyunun her tarafını oynaman gerekiyor. Oyun ve oyuncu olarak eksikler var” ifadelerini kullandı.