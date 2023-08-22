Fırtına'da forvet haftası

Trabzonspor'da, Süper Lig'de Galatasaray ile yapılan derbi karşılaşmasında alınan 2-0'lık yenilginin ötesinde özellikle ileri uçta yaşanan verimsizlik bordo-mavilileri transferde hızlı davranmaya yöneltti. Son olarak stoper hattını Rayyan Baniya, 10 numara bölgesini ise Taxiarchis Fountas ile takviye eden Trabzonspor, forvet hattı için de düğmeye bastı.





Bordo-mavililer, yaz transfer döneminin başından bu yana gündemlerinde yer alan ancak kulübü Dinamo Zagreb'in, Şampiyonlar Ligi eleme turları nedeniyle transferine onay vermediği Bruno Petkovic'e bu hafta imza attırmak istiyor.





Dinamo Zagreb'in Şampiyonlar Ligi elemelerine veda etmesinin ardından görüşmeler sıklaştırıldı. Hırvat ekibi, 3.5 milyon Euro isterken 2 milyon 250 bin Euro öneren Trabzonspor'un 2.5 milyon Euro'ya kadar çıkacağı kaydedildi.





Bordo-mavili takımın teknik direktörü Bjelica ile daha önce çalışan ve Hırvat teknik adamla tekrar bir araya gelmek isteyen Hırvat oyuncu bordo-mavililerle prensipte el sıkıştı.





Yeni listede Nsame öne çıktı

İleri uçtaki zenginliğini ve alternatiflerini çoğaltmak isteyen bordo-mavililerin sadece Petkovic'le de yetinmeyeceği kaydedildi. İsviçre'nin Young Boys takımında forma giyen Jean-Pierre Nsame, Trabzonspor'un radarına girdi. 2017 yılında 900 bin Euro bonservis bedeliyle Servette takımından transfer edilen Jean-Pierre Nsame, Young Boys'ta dikkat çekici bir performans sergiliyor.





Nsame, Bjelica'nın verdiği yeni listenin üst sıralarında bulunuyor. Trabzonspor oyuncu için Young Boys kulübüyle temaslarına başlayarak teklifini yaptı. İsviçre ekibinin Nsame için 2.5 milyon Euro'luk bonservis beklentisi bulunuyor.

Maxi Gomez'in de ayrılmasıyla beraber Trabzonspor'un santrfor bölgesine iki oyuncu transferi yapılması bekleniyor. Nsame ve Petkovic Trabzonspor'un listesinde bulunuyor. Nsame için de bu hafta somut bir netice alınması planlanıyor.



















