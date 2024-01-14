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Spor

Fırtına'da gözler Enis Destan'da

Onuachu'nun Afrika Kupası'na katılan Nijerya Milli Takımı'na çağırılması sonrası Trabzonspor'un birinci golcüsü Enis Destan oldu. Umut Bozok da ayrılma hazırlığı yaparken, 21 yaşındaki futbolunun yedeği U19'un gol kralı Egin Poyraz Efe Yıldırım olacak.

10:51 - 14/01/2024 Pazar
Güncelleme: 11:11 - 14/01/2024 Pazar
Yeni Şafak
Abdullah Avcı, özel olarak görüştüğü Enis Destan'a güven aşıladı.
Abdullah Avcı, özel olarak görüştüğü Enis Destan'a güven aşıladı.

Trabzonspor'da Trezeguet ve Pepe'nin ardından golcü futbolcu Paul Onuachu'nun da Afrika Kupası'na gitmesi bütün planları bozdu. İlk etapta Nijerya Milli Takımı'ndan davet almayan Onuachu'nun, ülke milli takımında üst üste yaşanan sakatlıkların ardından çağrılmasıyla tüm gözler bir anda genç golcü Enis Destan'a çevirildi.


Onuachu, Trabzonspor'un yoğun fikstürde üst üste oynayacağı Antalyaspor, Manisa FK, Galatasaray ve Çaykur Rizespor maçlarını kesin olarak kaçıracak. Nijerya, turnuvada devam ederse 2.01'lik santrforun kaçıracağı maç sayısı artacak.



Avcı güveniyor

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, birinci forvet durumuna gelen 21 yaşındaki Enis'le bir araya gelerek kendisine güvenini dile getirdi. Avcı, omuzlarına büyük bir yük bindiğine dikkat çektiği futbolcusuna, "Kaliteli bir oyuncusun, sahada kendin gibi ol yeter. Her maç gol atamayabilirsin. Mücadeleden vazgeçme. Sana güveniyorum" dedi.



Yedeği Poyraz olacak

Bu sezon ligde 16 maçta sonradan oyuna girip 299 dakika şans bulan ve 2 gol ve 2 asistlik performans gösteren Enis, kupada da 1 gol attı. Transfer görüşmeleri yapan Umut Bozok, 10 maçtır kadroya giremiyor ve ara transferde ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Ön tarafa bir transfer yapılmazsa U19'un gol kralı 19 yaşındaki Engin Poyraz Efe Yıldırım da yedek olarak kulübede yer alacak.

Engin Poraz Efe, bu sezon U19 Süper Lig'de çıktığı 10 maçta 10 gol kaydetti.




#Trabzonspor
#Enis Destan
#Engin Poyraz Efe Yıldırım
11 saat önce
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