Fırtına'da ilk aday Sergen Yalçın

Ertuğrul Doğan-Sergen Yalçın
Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı'nın istifasının ardından göreve getirilen Orhan Ak'ın da ayrılmasıyla teknik adam arayışları başladı. Gündeme gelen teknik direktör adaylarını masaya yatıran başkan Ertuğrul Doğan ve yönetiminin toplantısında Sergen Yalçın ismi öne çıktı.
Adana Demirspor'u çalıştıran Vincenzo Montella, Fatih Karagümrük'ten Andrea Pirlo, Kayserispor'dan Çağdaş Atan ve İstanbuspor'dan Fatih Tekki'nin isimleri görevleri sürdüğü için geri planda tutuluyor.
Başkan Ertuğrul Doğan'ın dün teknik direktör Sergen Yalçın ile yaptığı ilk görüşmenin olumlu geçtiği bildirildi. Tarafların, bir kez daha bir araya gelme konusunda anlaştığı öğrenildi.
Yeni teknik adam arayışları sürerken, yarın Kasımpaşa maçında Trabzonspor'un başında scout ekibi ve altyapıda görevli İhsan Derelioğlu çıkacak. Bordo-mavili takımın dünkü antrenmanında yer alan Derelioğlu, Abdullah Avcı Trabzonspor'da göreve başlamadan önce Alanya maçında takımın başında yer almıştı. 2015'den beri görev yapan Derelioğlu, geçmişte antrenörlük de yapmıştı.