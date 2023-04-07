|
Reklam
Reklam
Spor

Fırtına'da ilk aday Sergen Yalçın

Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın istifasının ardından göreve getirilen Orhan Ak'ın da ayrılmasıyla gözler takımın başına kimin getirileceğine çevrildi. Bordo-mavililerde ilk hedef Sergen Yalcın'ı göreve getirmek. Başkan Ertuğrul Doğan'ın tecrübeli çalıştırıcıyla yaptığı ilk görüşme olumlu geçti.

10:47 . 7/04/2023 Cuma
Yeni Şafak
Ertuğrul Doğan-Sergen Yalçın

Ertuğrul Doğan-Sergen Yalçın

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı'nın istifasının ardından göreve getirilen Orhan Ak'ın da ayrılmasıyla teknik adam arayışları başladı. Gündeme gelen teknik direktör adaylarını masaya yatıran başkan Ertuğrul Doğan ve yönetiminin toplantısında Sergen Yalçın ismi öne çıktı.


Adana Demirspor'u çalıştıran Vincenzo Montella, Fatih Karagümrük'ten Andrea Pirlo, Kayserispor'dan Çağdaş Atan ve İstanbuspor'dan Fatih Tekki'nin isimleri görevleri sürdüğü için geri planda tutuluyor.


Başkan Ertuğrul Doğan'ın dün teknik direktör Sergen Yalçın ile yaptığı ilk görüşmenin olumlu geçtiği bildirildi. Tarafların, bir kez daha bir araya gelme konusunda anlaştığı öğrenildi.


Takım Derelioğlu'na emanet

Yeni teknik adam arayışları sürerken, yarın Kasımpaşa maçında Trabzonspor'un başında scout ekibi ve altyapıda görevli İhsan Derelioğlu çıkacak. Bordo-mavili takımın dünkü antrenmanında yer alan Derelioğlu, Abdullah Avcı Trabzonspor'da göreve başlamadan önce Alanya maçında takımın başında yer almıştı. 2015'den beri görev yapan Derelioğlu, geçmişte antrenörlük de yapmıştı.

İhsan Derelioğlu futbolculara bir konuşma yaptı.



#Trabzonspor
#Sergen Yalçın
#Ertuğrul Doğan
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.