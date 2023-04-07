Fırtına'da ilk aday Sergen Yalçın

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı'nın istifasının ardından göreve getirilen Orhan Ak'ın da ayrılmasıyla teknik adam arayışları başladı. Gündeme gelen teknik direktör adaylarını masaya yatıran başkan Ertuğrul Doğan ve yönetiminin toplantısında Sergen Yalçın ismi öne çıktı.

Adana Demirspor'u çalıştıran Vincenzo Montella, Fatih Karagümrük'ten Andrea Pirlo, Kayserispor'dan Çağdaş Atan ve İstanbuspor'dan Fatih Tekki'nin isimleri görevleri sürdüğü için geri planda tutuluyor.

Başkan Ertuğrul Doğan'ın dün teknik direktör Sergen Yalçın ile yaptığı ilk görüşmenin olumlu geçtiği bildirildi. Tarafların, bir kez daha bir araya gelme konusunda anlaştığı öğrenildi.