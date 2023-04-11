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Spor

Fırtına'da isimler beklemede

Bir süredir teknik direktör arayışı içinde olan Trabzonspor'da görüşmelere sezon sonuna kadar nokta koyuldu. Bu kararda görüşme yapılan teknik adamların sezon sonunu işaret etmesi önemli rol oynadı.

10:14 . 11/04/2023 الثلاثاء
Yeni Şafak
Ertuğrul Doğan, Sergen Yalçın ile iki kez görüştü.

Ertuğrul Doğan, Sergen Yalçın ile iki kez görüştü.

Teknik direktör arayışı papatya falına dönen Trabzonspor'da yönetim kurulu görüşmeleri noktalayarak teknik adam konusunu sezon sonuna kadar rafa kaldırdı.


Teknik direktör Sergen Yalçın ile iki kez görüşen yönetim, dolaylı yollarla da görüşme yaptığı diğer teknik adamlardan şu an için olumlu cevap alamayınca sezon sonuna kadar yola teknik sorumlu İhsan Derelioğlu ile devam etmeyi kararlaştırdı.


Başkan Ertuğrul Doğan'ın takım çalıştırmadığı için en net olduğu Sergen Yalçın'ın sezon sonunu işaret etmesi ile görüşmeler tıkanmıştı. Yalçın'ın ayrıca yardımcıları ile birlikte talep ettiği maaşın yanı sıra yeni sezon için transfer bütçesi istemesi de geçen hafta yapılan görüşmeleri tıkanma noktasına getirdi.


Karar bekleniyor

Beşiktaş maçı öncesinde teknik direktör görüşmelerini karşılaşmanın önüne geçirmemeye çalışan Trabzonspor'da yönetim, haftalardır süren başarısız sonuçlardan sonra Beşiktaş maçından elde edilecek 3 puanla rahat nefes almayı planlarken, ligin kalan haftalarında moral motivasyonu sağlayacak sonuçlar alınması için kolları sıvadı.


Pazar günü oynanacak maçtan iki gün önce Trabzon'a gelmeyi planlayan başkan Ertuğrul Doğan'ın futbolcular ve kulübün ileri gelenleri ile bir araya gelmeyi planlıyor. Doğan'ın bu görüşmelerden sonra teknik adam konusunda da net kararını vermesi ve yeni sezonda takımın başına geçecek teknik direktörü açıklaması bekleniyor.






#Trabzonspor
#Sergen Yalçın
#Ertuğrul Doğan
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