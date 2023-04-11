Fırtına'da isimler beklemede

Teknik direktör arayışı papatya falına dönen Trabzonspor'da yönetim kurulu görüşmeleri noktalayarak teknik adam konusunu sezon sonuna kadar rafa kaldırdı.





Teknik direktör Sergen Yalçın ile iki kez görüşen yönetim, dolaylı yollarla da görüşme yaptığı diğer teknik adamlardan şu an için olumlu cevap alamayınca sezon sonuna kadar yola teknik sorumlu İhsan Derelioğlu ile devam etmeyi kararlaştırdı.





Başkan Ertuğrul Doğan'ın takım çalıştırmadığı için en net olduğu Sergen Yalçın'ın sezon sonunu işaret etmesi ile görüşmeler tıkanmıştı. Yalçın'ın ayrıca yardımcıları ile birlikte talep ettiği maaşın yanı sıra yeni sezon için transfer bütçesi istemesi de geçen hafta yapılan görüşmeleri tıkanma noktasına getirdi.





Karar bekleniyor





Beşiktaş maçı öncesinde teknik direktör görüşmelerini karşılaşmanın önüne geçirmemeye çalışan Trabzonspor'da yönetim, haftalardır süren başarısız sonuçlardan sonra Beşiktaş maçından elde edilecek 3 puanla rahat nefes almayı planlarken, ligin kalan haftalarında moral motivasyonu sağlayacak sonuçlar alınması için kolları sıvadı.





Pazar günü oynanacak maçtan iki gün önce Trabzon'a gelmeyi planlayan başkan Ertuğrul Doğan'ın futbolcular ve kulübün ileri gelenleri ile bir araya gelmeyi planlıyor. Doğan'ın bu görüşmelerden sonra teknik adam konusunda da net kararını vermesi ve yeni sezonda takımın başına geçecek teknik direktörü açıklaması bekleniyor.



















