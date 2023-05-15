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Spor

Fırtına'da rota Kadıköy

Zirve yarışından kopan Trabzonspor, deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçını kazanarak taraftarını mutlu etmek istiyor. Bordo-mavililerin teknik direktörü Bjelica, oyuncularına derbiyi kazanmaları gerektiğini vurguluyor.

09:55 . 15/05/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Nenad Bjelica idmanda oyunculara uyarılarda bulundu.

Nenad Bjelica idmanda oyunculara uyarılarda bulundu.

Bu sezon beklentilerin uzağında kalan Trabzonspor, perşembe günü deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Cezalı olan Bakasetas dışında eksiği bulunmayan bordo-mavililerde teknik direktör Nenad Bjelica, Kadıköy'deki maça ideal kadro ile çıkmayı planlıyor.


Takım savunmasına önem vererek tempolu futbol oynatmaya çalışan Hırvat teknik adam, Abdülkadir Ömür ile Visca'nın yanı sıra sakatlıktan çıkan Trezeguet ile Siopis'e "Hazır olun" mesajı verdi.


"Camiamızı mutlu etmeliyiz"

Futbolcularına Türkiye'de bu maçların önemini bildiğini belirten Bjelica, "Hedefiniz ne olursa olsun bu tür maçları kazanmalısınız" dedi. Fenerbahçe şampiyonluğa oynadığını ve zorlu bir maçın kendilerini beklediğini belirten Hırvat çalıştırıcı, "Kazanmayı hak eden bir oyun ortaya koyarak camiamızı biraz olsun mutlu etmek için mücadele etmeliyiz. Gelecek sezonun planlamasını yaparken moral motivasyonumuzu da üst düzeyde tutmamız için bu maçı kazanmalıyız" ifadelerini kullandı.





#Trabzonspor
#Nenad Bjelica
#Fenerbahçe
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