Fırtına'da rota Kadıköy

Nenad Bjelica idmanda oyunculara uyarılarda bulundu.
Bu sezon beklentilerin uzağında kalan Trabzonspor, perşembe günü deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Cezalı olan Bakasetas dışında eksiği bulunmayan bordo-mavililerde teknik direktör Nenad Bjelica, Kadıköy'deki maça ideal kadro ile çıkmayı planlıyor.
Takım savunmasına önem vererek tempolu futbol oynatmaya çalışan Hırvat teknik adam, Abdülkadir Ömür ile Visca'nın yanı sıra sakatlıktan çıkan Trezeguet ile Siopis'e "Hazır olun" mesajı verdi.
Futbolcularına Türkiye'de bu maçların önemini bildiğini belirten Bjelica, "Hedefiniz ne olursa olsun bu tür maçları kazanmalısınız" dedi. Fenerbahçe şampiyonluğa oynadığını ve zorlu bir maçın kendilerini beklediğini belirten Hırvat çalıştırıcı, "Kazanmayı hak eden bir oyun ortaya koyarak camiamızı biraz olsun mutlu etmek için mücadele etmeliyiz. Gelecek sezonun planlamasını yaparken moral motivasyonumuzu da üst düzeyde tutmamız için bu maçı kazanmalıyız" ifadelerini kullandı.