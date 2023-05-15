Fırtına'da rota Kadıköy

Futbolcularına Türkiye'de bu maçların önemini bildiğini belirten Bjelica, "Hedefiniz ne olursa olsun bu tür maçları kazanmalısınız" dedi. Fenerbahçe şampiyonluğa oynadığını ve zorlu bir maçın kendilerini beklediğini belirten Hırvat çalıştırıcı, "Kazanmayı hak eden bir oyun ortaya koyarak camiamızı biraz olsun mutlu etmek için mücadele etmeliyiz. Gelecek sezonun planlamasını yaparken moral motivasyonumuzu da üst düzeyde tutmamız için bu maçı kazanmalıyız" ifadelerini kullandı.