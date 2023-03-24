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Spor

Fırtına'da yapılanma başladı

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın istifasının ardından sezon sonuna kadar Orhan Ak'la devam edecek Trabzonspor'da, gelecek sezonun yapılanması da başladı. Altyapıdan idmana çağrılan 9 isim, performanslarına göre kadroda yer bulacak.

10:12 . 24/03/2023 Cuma
Yeni Şafak
Bordo-mavili takım Orhan Ak yönetiminde çalışmalarını sürdürüyor.

Bordo-mavili takım Orhan Ak yönetiminde çalışmalarını sürdürüyor.

Süper Lig'de ve Avrupa kupalarırda bu sezon aradığını bulamayan, teknik direktör Abdullah Avcı'nın istifasının ardından sezon sonuna kadar antrenör Orhan Ak'la devam edecek Trabzonspor bir yandan da gelecek sezonun planlamasını yapmaya başladı.


Bordo-mavililer, milli takımlara giden oyunculardan yoksun çalışmalarına başlarken altyapıdan 9 futbolcunun A takım idmanına çağrılması dikkat çekti.


Performanslar belirleyecek

Bu 9 genç futbolcunun, milli takımlara gönderilen oyunculardan bağımsız olarak antrenmanlara çağrıldığı öğrenildi.


Sezon sonuna kadar bölümler halinde A takımla idmanlara çıkacak bu isimlerin gösterecekleri performansa bağlı olarak gelecek sezonun kadrosunda kendilerine yer bulma şansı elde edecekleri de ifade edildi.


Bu dönemde takımdan gönderilecek olan isimler de belirlenecek.






#Trabzonspor
#Orhan Ak
#Süper Lig
1 saat önce
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