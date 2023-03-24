Fırtına'da yapılanma başladı

Süper Lig'de ve Avrupa kupalarırda bu sezon aradığını bulamayan, teknik direktör Abdullah Avcı'nın istifasının ardından sezon sonuna kadar antrenör Orhan Ak'la devam edecek Trabzonspor bir yandan da gelecek sezonun planlamasını yapmaya başladı.





Bordo-mavililer, milli takımlara giden oyunculardan yoksun çalışmalarına başlarken altyapıdan 9 futbolcunun A takım idmanına çağrılması dikkat çekti.





Performanslar belirleyecek





Bu 9 genç futbolcunun, milli takımlara gönderilen oyunculardan bağımsız olarak antrenmanlara çağrıldığı öğrenildi.





Sezon sonuna kadar bölümler halinde A takımla idmanlara çıkacak bu isimlerin gösterecekleri performansa bağlı olarak gelecek sezonun kadrosunda kendilerine yer bulma şansı elde edecekleri de ifade edildi.





Bu dönemde takımdan gönderilecek olan isimler de belirlenecek.



















