Fırtına'nın lideri Hamsik oldu

Trabzonspor’un, son oynanan Avrupa Şampiyonası’nda Slovakya Milli Takım Kaptanı olarak mücadele ettikten sonra renklerine bağladığı Marek Hamsik, Süper Lig’in ilk yarısında tüm tarafların büyük beğenisini toplayarak adeta ilk yarının futbolcusu seçildi.

Bordo-mavili takımda sakatlığı nedeniyle 2 maç forma giyemeyen 34 yaşındaki Slovak futbolcu, diğer 17 maçın tamamında mücadele ederken iki de gol kaydetme başarısı gösterdi. Hamsik, ayrıca 13 kilometre ortalamasıyla Trabzonspor’un en fazla koşan futbolcusu olurken teknik direktör Abdullah Avcı’nın da sahadaki lideri konumunda bulunuyor.

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Sabah 8'de tesislerde

Marek Hamsik’in iyi futbolculuğunun yanı sıra iyi bir profesyonel olduğuna dikkat çeken Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Slovak futbolcunun aynı zamanda gençlere örnek gösterilecek bir sporcu olduğunu söyledi. Marek Hamsik’in tesislere herkesten önce geldiğine dikkat çeken Avcı, “Marek, tesislere her gün sabah saat 8’de gelir. Bireysel çalışmalarını yapar, takımla çalıştıktan sonra yine bir süre vaktini tesislerde geçirir ardından evine gider. Gençlere yardımcı olmak için çaba sarf eden bir karakter. Deneyimi ve uluslararası tecrübesi tabii ki saha içinde bize de katkı sağlıyor” dedi.

Taraftarların gözdesi

Sergilediği performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Marek Hamsik, özellikle bordo-mavili taraftarların da gözdesi durumunda. Slovak yıldız, şampiyonluk yolunda Trabzonspor taraftarlarının en çok güvendiği isimlerin başında geliyor.

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