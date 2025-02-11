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Fırtına'ya Fransız orta saha: Resmi açıklama geldi

Fırtına'ya Fransız orta saha: Resmi açıklama geldi

22:1911/02/2025, Salı
G: 11/02/2025, Salı
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Tim Jabol Folcarelli
Tim Jabol Folcarelli

Trabzonspor, Fransa Ligue 2 ekibi AC Ajaccio forması giyen orta saha oyuncusu Tim Jabol Folcarelli'yi renklerine bağladığını açıkladı.

Trabzonspor Kulübü, Fransa ekibi AC Ajaccio forması giyen orta saha oyuncusu Tim Jabol Folcarelli'yi kadrosuna kattığını duyurdu.


Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Profesyonel futbolcu Tim Jabol Folcarelli'in Kulübümüze kesin transferi konusunda, AC Ajaccio ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; AC Ajaccio'ya sözleşme fesih bedeli olarak 1.000.000.-EUR 2 (İki) taksit halinde ödenecektir."


Jabol-Folcarelli, bu sezon Ajaccio formasıyla toplamda 16 maça çıkarken 1 gol attı. 25 yaşındaki Fransız orta saha 1,87 boyunda ve sağ ayağını kullanmaktadır. Kariyerinde Mulhouse, Neuweg, Rennes B, Le Puy Foot ve AC Ajaccio formaları giydi.





#Trabzonspor
#Transfer
#Tim Jabol Folcarelli

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