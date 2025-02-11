Fırtına'ya Fransız orta saha: Resmi açıklama geldi

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Profesyonel futbolcu Tim Jabol Folcarelli'in Kulübümüze kesin transferi konusunda, AC Ajaccio ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; AC Ajaccio'ya sözleşme fesih bedeli olarak 1.000.000.-EUR 2 (İki) taksit halinde ödenecektir."