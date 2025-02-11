Eren Elmalı resmen Galatasaray'da

Galatasaray Kulübü, son olarak Trabzonspor forması giyen Eren Elmalı'yı kadrosuna kattığını açıkladı. Sarı-kırmızılılar, milli oyuncuyu 3.5 milyon euro + bonuslar karşılığında transfer etti.
Galatasaray ara transfer döneminin son gününde kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, son olarak Trabzonspor forması giyen Evren Eren Elmalı'yı renklerine bağladı.
Trabzonspor, Eren Elmalı'nın sözleşme detaylarını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
"Profesyonel futbolcumuz Evren Eren Elmalı'nın, Galatasaray Kulübü'ne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır.
Anlaşmaya göre; Galatasaray Kulübü, Kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak 3.500.000.-EUR + KDV garanti bedel ve 500.000.-EUR + KDV şarta bağlı bonus olmak üzere toplam 4.000.000.-EUR + KDV ödeme yapacaktır.
Ayrıca, Galatasaray Kulübü, Kulübümüze, Futbolcunun bir başka kulübe geçici ve/veya kesin transfer olması durumunda elde edeceği transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla Kulübümüze ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının, %25'ini ödeyecektir."
Galatasaray, milli oyuncuyla 3.5 yıllık sözleşme imzalandığını Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirdi.