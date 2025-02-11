Eren Elmalı resmen Galatasaray'da

Galatasaray ara transfer döneminin son gününde kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, son olarak Trabzonspor forması giyen Evren Eren Elmalı'yı renklerine bağladı.

KAP'a yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi;

KAP'a yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi;

Anlaşmaya göre; Galatasaray Kulübü, Kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak 3.500.000.-EUR + KDV garanti bedel ve 500.000.-EUR + KDV şarta bağlı bonus olmak üzere toplam 4.000.000.-EUR + KDV ödeme yapacaktır.