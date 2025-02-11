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Eren Elmalı resmen Galatasaray'da

Eren Elmalı resmen Galatasaray'da

20:4911/02/2025, Salı
G: 11/02/2025, Salı
Yeni Şafak
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Eren Elmalı
Eren Elmalı

Galatasaray Kulübü, son olarak Trabzonspor forması giyen Eren Elmalı'yı kadrosuna kattığını açıkladı. Sarı-kırmızılılar, milli oyuncuyu 3.5 milyon euro + bonuslar karşılığında transfer etti.

Galatasaray ara transfer döneminin son gününde kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, son olarak Trabzonspor forması giyen Evren Eren Elmalı'yı renklerine bağladı.


Trabzonspor, Eren Elmalı'nın sözleşme detaylarını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.


KAP'a yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi;

"Profesyonel futbolcumuz Evren Eren Elmalı'nın, Galatasaray Kulübü'ne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır.


Anlaşmaya göre; Galatasaray Kulübü, Kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak 3.500.000.-EUR + KDV garanti bedel ve 500.000.-EUR + KDV şarta bağlı bonus olmak üzere toplam 4.000.000.-EUR + KDV ödeme yapacaktır.


Ayrıca, Galatasaray Kulübü, Kulübümüze, Futbolcunun bir başka kulübe geçici ve/veya kesin transfer olması durumunda elde edeceği transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla Kulübümüze ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının, %25'ini ödeyecektir."


LİSANSI ÇIKTI

Galatasaray, milli oyuncuyla 3.5 yıllık sözleşme imzalandığını Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirdi.




#Galatasaray
#Eren Elmalı
#Transfer

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