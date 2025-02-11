Galatasaray Arda Ünyay'ı kadrosuna kattı

Sarı-kırmızılı kulüp, Trendyol 1. Lig ekibi Ankaragücü’nden Arda Ünyay ile 3.5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Ara transfer döneminin son gününde Galatasaray, 1. Lig ekibi Ankaragücü’nden Arda Ünyay'ı kadrosuna kattı.
Sarı-kırmızılılar, 18 yaşındaki futbolcuyla 3.5 yıllık sözleşme imzalandığını Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirdi.
Ankaragücü, Arda Ünyay'ın 500 bin euro ve sonraki satışta kardan %10 pay karşılığında Galatasaray'a transfer olduğunu açıkladı.
18 yaşındaki genç stoper bu sezon Ankaragücü formasıyla toplamda 4 maçta süre aldı. U19 Milli Takımı'nda da forma giyen Ünyay, 1.87 boyunda ve sol ayağını kullanmaktadır.