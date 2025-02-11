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Galatasaray Arda Ünyay'ı kadrosuna kattı

Galatasaray Arda Ünyay'ı kadrosuna kattı

20:0211/02/2025, Salı
G: 11/02/2025, Salı
Yeni Şafak
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Arda Ünyay
Arda Ünyay

Sarı-kırmızılı kulüp, Trendyol 1. Lig ekibi Ankaragücü’nden Arda Ünyay ile 3.5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Ara transfer döneminin son gününde Galatasaray, 1. Lig ekibi Ankaragücü’nden Arda Ünyay'ı kadrosuna kattı.


Sarı-kırmızılılar, 18 yaşındaki futbolcuyla 3.5 yıllık sözleşme imzalandığını Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirdi.

Ankaragücü, Arda Ünyay'ın 500 bin euro ve sonraki satışta kardan %10 pay karşılığında Galatasaray'a transfer olduğunu açıkladı.


18 yaşındaki genç stoper bu sezon Ankaragücü formasıyla toplamda 4 maçta süre aldı. U19 Milli Takımı'nda da forma giyen Ünyay, 1.87 boyunda ve sol ayağını kullanmaktadır.





#Galatasaray
#Ankaragücü
#Arda Ünyay

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