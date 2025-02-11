Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig 25. haftasında oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe maçının tarihini açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig 25. haftasında oynanacak maçların tarihini açıkladı.
"Programlar öncelikle kulüplerimizin UEFA Avrupa Ligi'ndeki maç programları ile 25, 26, 27 Şubat tarihlerinde oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası Grup Aşaması 3. maçlarına göre planlanmıştır.
1 Mart Cumartesi günü başlayacak olan Ramazan ayı sebebiyle, geçmiş yıllarda olduğu gibi son maç saatleri 20.30 olarak belirlenmiştir."
GALATASARAY - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?
Trendyol Süper Lig 25. haftasında oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe maçı 24 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de oynanacak.