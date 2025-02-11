Galatasaray

Federasyondan yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi;

Federasyondan yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi;

"Programlar öncelikle kulüplerimizin UEFA Avrupa Ligi'ndeki maç programları ile 25, 26, 27 Şubat tarihlerinde oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası Grup Aşaması 3. maçlarına göre planlanmıştır.

1 Mart Cumartesi günü başlayacak olan Ramazan ayı sebebiyle, geçmiş yıllarda olduğu gibi son maç saatleri 20.30 olarak belirlenmiştir."