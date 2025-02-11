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Galatasaray - Fenerbahçe maçının tarihi belli oldu

Galatasaray - Fenerbahçe maçının tarihi belli oldu

18:0311/02/2025, Salı
G: 11/02/2025, Salı
Yeni Şafak
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Ligin ilk yarısında oynanan Fenerbahçe-Galatasaray maçından bir kare.
Ligin ilk yarısında oynanan Fenerbahçe-Galatasaray maçından bir kare.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig 25. haftasında oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe maçının tarihini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig 25. haftasında oynanacak maçların tarihini açıkladı.


Federasyondan yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi;

"Programlar öncelikle kulüplerimizin UEFA Avrupa Ligi'ndeki maç programları ile 25, 26, 27 Şubat tarihlerinde oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası Grup Aşaması 3. maçlarına göre planlanmıştır.


1 Mart Cumartesi günü başlayacak olan Ramazan ayı sebebiyle, geçmiş yıllarda olduğu gibi son maç saatleri 20.30 olarak belirlenmiştir."


GALATASARAY - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig 25. haftasında oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe maçı 24 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de oynanacak.


İşte 25-26-27 haftanın maç programları:





#Galatasaray
#Fenerbahçe
#Trendyol Süper Lig

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