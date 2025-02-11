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Umut Güneş Trabzonspor'dan ayrıldı: Yeni takımı belli oldu

Umut Güneş Trabzonspor'dan ayrıldı: Yeni takımı belli oldu

19:5111/02/2025, Salı
G: 11/02/2025, Salı
Yeni Şafak
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Umut Güneş
Umut Güneş

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, son olarak Trabzonspor forması giyen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Umut Güneş'i transfer ettiğini açıkladı.

Başakşehir, son olarak Trabzonspor forması giyen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Umut Güneş'i transfer ettiğini duyurdu. İstanbul ekibi, Umut Güneş ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı.


Konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

"Kulübümüz, son olarak Trabzonspor forması giyen Umut Güneş ile 3,5 yıllık anlaşma sağladı. Umut

Güneş'e ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz."






#Başakşehir
#Umut Güneş
#Transfer
#Trabzonspor

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