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Berkay Özcan Süper Lig ekibine kiralandı

Berkay Özcan Süper Lig ekibine kiralandı

18:4111/02/2025, Salı
G: 11/02/2025, Salı
Yeni Şafak
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Berkay Özcan sezon sonuna kadar Rizespor'da.
Berkay Özcan sezon sonuna kadar Rizespor'da.

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Başakşehir'de kadro dışı bırakılan Berkay Özcan'ı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, RAMS Başakşehir'den Berkay Özcan'ı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.


Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Başakşehir ile anlaşmaya varılmasının ardından Berkay Özcan'ın kendisini yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladığı ve 20 numaralı formayı giyeceği belirtildi.


Açıklamada, "Berkay Özcan'a 'Hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.






#Transfer
#Çaykur Rizespor
#Berkay Özcan

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