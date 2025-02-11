HOŞ GELDİN BERKAY ÖZCAN



Çaykur Rizespor'umuz, Rams Başakşehir FK forması giyen Berkay Özcan ile sezon sonuna kadar kiralık anlaşma imzaladı.



Rams Başakşehir FK ile yapılan anlaşmanın ardından kendisini sezon sonuna kadar yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşmeyi imzalayan ve… pic.twitter.com/efdu06TTkx