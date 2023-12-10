Florin Nita kalesinde devleşti: Trabzonspor'a gol izni vermedi

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig 15 .hafta karşılaşmasında sahasında Trabzonspor'u ağırlıyor.
Kırmızı-siyahlı ekibin Rumen kalecisi Florin Nita mücadelenin ilk yarısında gösterdiği performansla maça damgasını vurdu.
Deneyimli kaleci kaleye bulan 5 şutta da başarılı kurtarışlara imza atarak bordo-mavili oyunculara gol izni vermedi.
37 yaşındaki kaleci bu sezon teknik direktör Marius Sumudica'nın takımın başına gelmesiyle birlikte 9 Eylül'de Sparta Prag takımından bedelsiz olarak transfer olmuştu.
Florin Nita, bu sezon ligde 10 maça çıkarak kalesini 4 maçta gole kapattı. Tecrübeli kaleci kariyerinde 18 kez Romanya Milli Takım forması giydi.