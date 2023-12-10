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Spor

Florin Nita kalesinde devleşti: Trabzonspor'a gol izni vermedi

Gaziantep FK, Süper Lig 15 .hafta karşılaşmasında evinde Trabzonspor'u ağırlıyor. Ev sahibi ekibin Rumen kalecisi Florin Nita mücadelenin ilk yarısında kalesine gelen şutlarda gol izni vermeyerek ilk yarıya damga vurdu. Tecrübeli kaleci kalesine gelen 5 şutta başarılı performans sergiledi.

19:47 - 10/12/2023 Pazar
Güncelleme: 19:51 - 10/12/2023 Pazar
Yeni Şafak
Rumen kaleci kalesinde devleşti.
Rumen kaleci kalesinde devleşti.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig 15 .hafta karşılaşmasında sahasında Trabzonspor'u ağırlıyor.


Kırmızı-siyahlı ekibin Rumen kalecisi Florin Nita mücadelenin ilk yarısında gösterdiği performansla maça damgasını vurdu.


Deneyimli kaleci kaleye bulan 5 şutta da başarılı kurtarışlara imza atarak bordo-mavili oyunculara gol izni vermedi.


37 yaşındaki kaleci bu sezon teknik direktör Marius Sumudica'nın takımın başına gelmesiyle birlikte 9 Eylül'de Sparta Prag takımından bedelsiz olarak transfer olmuştu.


Florin Nita, bu sezon ligde 10 maça çıkarak kalesini 4 maçta gole kapattı. Tecrübeli kaleci kariyerinde 18 kez Romanya Milli Takım forması giydi.






#Süper Lig
#Gaziantep FK
#Florin Nita
#Trabzonspor
33 dakika önce
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