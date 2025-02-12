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Folcarelli: Trabzonspor kariyerim için büyük bir adım olacak

Folcarelli: Trabzonspor kariyerim için büyük bir adım olacak

15:5412/02/2025, Çarşamba
IHA
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Tim Jabol Folcarelli, Trabzonspor’da 26 numaralı formayı giyecek.
Tim Jabol Folcarelli, Trabzonspor’da 26 numaralı formayı giyecek.

Trabzonspor’un yeni transferi Fransız futbolcu Tim Jabol Folcarelli, bordo-mavililer gibi büyük bir camiaya transferinden dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Trabzonspor, yeni transferi Fransız futbolcu Tim Jabol Folcarelli için Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde imza töreni düzenlendi. İmza töreninde konuşan Trabzonspor Başkan Yardımcısı Murat İskender, "Kadromuza genç ve başarılı bir futbolcu dahil ettik. Tim Jabol Folcarelli’nin Trabzonspor’umuza uzun yıllar boyunca en iyi şekilde hizmet edeceğine ve bordo-mavi formamıza değer katacağına inanıyoruz. Gerek yeteneği, gerekse çalışma disipliniyle takımımıza önemli katkılar sağlayacağını düşünüyoruz. Kendisine Trabzonspor ailesine hoş geldin derken, kulübümüzle birlikte başarılı bir kariyer geçirmesini temenni ediyoruz" dedi.



"Elimden gelenin en iyisini yapacağım"

Yeni transfer Tim Jabol Folcarelli ise bordo-mavili kulübün bir parçası olmaktan ötürü büyük bir mutluluk duyduğunu belirterek, "Transferimde emeği geçen başta kulüp yöneticilerimiz olmak üzere, aileme, menajerime ve bu süreçte bana destek olan herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Trabzonspor gibi büyük bir camiada yer almaktan dolayı çok mutluyum. Bu transferin hem kariyerim hem de kişisel gelişimim için büyük bir adım olacağına inanıyorum. Sahada Trabzonspor için mücadele etmek ve taraftarlarımızın beklentilerini karşılamak adına elimden gelenin en iyisini yapacağım. Bir an önce çalışmalara başlayıp, takım arkadaşlarımla birlikte sahada ter dökmek için sabırsızlanıyorum. Umarım hep birlikte bu büyük camiayı hak ettiği başarılara ulaştırırız" diye konuştu.








#Trabzonspor
#Tim Jabol Folcarelli
#Süper Lig

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