Folcarelli: Trabzonspor kariyerim için büyük bir adım olacak

Yeni transfer Tim Jabol Folcarelli ise bordo-mavili kulübün bir parçası olmaktan ötürü büyük bir mutluluk duyduğunu belirterek, "Transferimde emeği geçen başta kulüp yöneticilerimiz olmak üzere, aileme, menajerime ve bu süreçte bana destek olan herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Trabzonspor gibi büyük bir camiada yer almaktan dolayı çok mutluyum. Bu transferin hem kariyerim hem de kişisel gelişimim için büyük bir adım olacağına inanıyorum. Sahada Trabzonspor için mücadele etmek ve taraftarlarımızın beklentilerini karşılamak adına elimden gelenin en iyisini yapacağım. Bir an önce çalışmalara başlayıp, takım arkadaşlarımla birlikte sahada ter dökmek için sabırsızlanıyorum. Umarım hep birlikte bu büyük camiayı hak ettiği başarılara ulaştırırız" diye konuştu.