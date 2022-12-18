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Fransa Dünya Kupası finalinde şut çekemedi

2022 Dünya Kupası final maçında Arjantin ile Fransa karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarsını Arjantin 2-0 önde tamamlarken, Fransa'nın kaleye şut bile çekememesi sosyal medyaya damga vurdu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fransa Dünya Kupası finalinde şut çekemedi
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2022 Dünya Kupası Katar'da düzenlendi ve final maçında Arjantin ile Fransa karşılaştı. Mücadeleye oldukça hızlı ve istekli başlayan Arjantin, ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

Karşılaşmanın 22. dakikasında Di Maria sol çaprazdan ceza sahası içerisine girerken, Dembele'nin müdahalesiyle yerde kaldı ve topun başına geçen Lionel Messi, Arjantin'i 1-0 öne geçirdi. 36. dakikada Di Maria'nın golüyle skoru 2-0'a getiren Tangocular, ilk yarıyı önde kapattı.

  • Fransa şut bile çekemedi
  • Fransa'nın maçın ilk yarısında şut dahi çekememesi sosyal medyaya damga vurdu. Dünya basınında da Fransa'ya karşı eleştiri haberleri yapılırken, Horozların ilk yarı gol beklentisi 0.0 oldu.

Di Maria final maçında gözyaşlarına hakim olamadı
SPOR
Di Maria final maçında gözyaşlarına hakim olamadı

Messi bir rekoru daha kırdı
SPOR
Messi bir rekoru daha kırdı

2022 Dünya Kupası finaline ünlü akını
FOTOĞRAF 14
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Katarda düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupasının finalinde Arjantin ile Fransa karşılaştı.
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Turnuvanın en büyük stadı Lusailde oynanan mücadeleye hem siyasiler hem de ünlü futbolcular akın etti. İşte final maçını izlemeye gelen kişiler:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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Marco Materazzi, Francesco Totti, Roberto Carlos, Cafu
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Katar Emiri Tamim bin Hamad Al Thani
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Fransa Başkanı Emmanuel Macron
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Zlatan Ibrahimovic, Katar Emiri Tamim bin Hamad Al Thani
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Paul Pogba
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Cafu ve Robbie Keane
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Iker Casillas
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Fatih Terim ve eşi Fulya Terim
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Elon Musk
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Zlatan Ibrahimovic, Katar Emiri Tamim bin Hamad Al Thani, Fransa Başkanı Emmanuel Macron
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Marco Materazzi, Francesco Totti ve Roberto Carlos
2022 Dünya Kupası finaline ünlü akını
2022 Dünya Kupası Katar'da düzenlendi. Arjantin ile Fransa arasında oynanan final mücadelesine dünyaca ünlü yıldızlar ve siyasiler akın etti.

Arjantin-Fransa

Arjantin-Fransa

​Dünya Kupası finalinin canlı anlatımı için tıklayınız.
Rövanşı aldı

Rövanşı aldı

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