Fransa Dünya Kupası finalinde şut çekemedi

2022 Dünya Kupası Katar'da düzenlendi ve final maçında Arjantin ile Fransa karşılaştı. Mücadeleye oldukça hızlı ve istekli başlayan Arjantin, ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.
Karşılaşmanın 22. dakikasında Di Maria sol çaprazdan ceza sahası içerisine girerken, Dembele'nin müdahalesiyle yerde kaldı ve topun başına geçen Lionel Messi, Arjantin'i 1-0 öne geçirdi. 36. dakikada Di Maria'nın golüyle skoru 2-0'a getiren Tangocular, ilk yarıyı önde kapattı.
- Fransa şut bile çekemedi
- Fransa'nın maçın ilk yarısında şut dahi çekememesi sosyal medyaya damga vurdu. Dünya basınında da Fransa'ya karşı eleştiri haberleri yapılırken, Horozların ilk yarı gol beklentisi 0.0 oldu.
Fransa'nın ilk yarı performansı👇 pic.twitter.com/ChE3amMDv4
Fransa'nın ilk yarı performansı👇 pic.twitter.com/ChE3amMDv4— SPOR (@yenisafakspor) December 18, 2022