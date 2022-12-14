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Fransa-Fas maçındaki sakatlık Beşiktaşlıları endişelendirdi

Fransa'nın Fas ile oynadığı Dünya Kupası karşılaşmasında Beşiktaşlıların korktuğu başına geldi. Mücadele öncesinde sakatlığı sebebiyle oynayıp oynamayacağı belli olmayan futbolcu, Fransa karşılaşmasının 20. dakikasında sahadan çıkmak zorunda kaldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fransa-Fas maçındaki sakatlık Beşiktaşlıları endişelendirdi
Romain Saiss - Fas Milli Takımı

Fas'ın Beşiktaşlı stoperi Romain Saiss, Fransa ile oynanan karşılaşmanın 20. dakikasında karşılaşmaya devam edemedi ve sahadan çıkmak zorunda kaldı.

Saiss oyundan çıkarken büyük üzüntü yaşarken takım arkadaşları tecrübeli ismi teselli etti. Saiss'in yerine Selim Amallah dahil oldu.

  • Fas Milli Takımı'nda Fransa maçı başlamadan hemen önce de Nayef Aguerd sakatlığı sebebiyle kadrodan çıkartılmıştı.
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