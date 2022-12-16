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Fransa gözünü 3. kupaya dikti

2022 FIFA Dünya Kupası yarı final maçında Fas'ı geçerek tarihinde 4. kez finale yükselen Fransa, pazar günü Arjantin karşısına hem 3. kupa hem de son şampiyon unvanını korumak için çıkacak. 5 gollü Mbappe de 4 gollü Messi'nin önünde 'Altın Ayakkabı' mücadelesi verecek.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fransa gözünü 3. kupaya dikti
Fransız futbolcuların Fas maçı sonrası yaşadığı sevinç.

2022 FIFA Dünya Kupası ile birlikte bu organizasyonda 16. kez boy gösteren Fransa, 2018 yılında Rusya'da düzenlenen son Dünya Kupası'nı müzesine götürmüştü. Son 6 turnuvanın tümüne katılan Fransa, Dünya Kupası tarihi boyunca şu ana kadar 133 gol attı ve 82 gol yedi. 1998 ve 2018'de şampiyonluk ipini göğüsleyen Maviler, pazar günü Arjantin ile oynanacak finali kazanarak 3. kez Dünya Kupası'nın sahibi olmak istiyor.

Mbappe-Messi finali
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Mbappe-Messi finali

En çok gol atan takım

Katar'da düzenlenen dev turnuvada Fransa şu ana kadar 13 gol atarak şampiyonanın en golcü takımı konumunda bulunuyor. Maviler'in yıldızlarından Mbappe 5 golle, 'gol krallığı'nın zirvesinde yer alıyor. Mbappe'nin ardından Arjantin'den Messi ve bir diğer Fransız Giroud'nun 4'er golü bulunuyor. Finalde gol krallığı yarışı da öne çıkacak.

2018'de Rusya'daki kupada 'Altın Ayakkabı' ödülünü 6 gol atan İngiliz Harry Kane kazanmıştı.

Lloris Neuer'i yakaladı

Fransa kalecisi Hugo Lloris, Fas maçıyla birlikte Dünya Kupası'nda 19. maçına çıktı ve Alman kaleci Manuel Neuer'e ait olan bu alanda en çok forma giyen kaleci rekorunu egale etti.

Fransa'dan Griezzman da asist yarışında Portekiz'den Bruno Fernandes ve İngiltere'den Harry Kane ile zirveyi paylaşıyor. 3 asisti bulunan Griezmann, Arjantin ile oynanacak finalde bir gol pası daha verirse asist krallığını zirvede bitirecek.

"Dört yıl önceki Arjantin değil"

Fransa Milli Takım Teknik Direktörü Didier Deschamps, Fas karşısındaki zaferden dolayı futbolcularını kutlarken, basının Arjantin finali ve Messi ile ilgili sorularına da yanıt verdi.

Messi'nin dünyanın en iyilerinden biri olduğunu belirten Fransız hoca, "Pazar günü onu durdurmak için çalışmalıyız. Bu Arjantin 4 yıl önce karşılaştığımız takım değil" dedi.

Bu arada sakatlığı düzeldiği öğrenilen Benzama'nın finalde kadroya alınabileceği sızan haberler arasında yer alıyor.

Arjantin-Fransa finalinin hakemi açıklandı
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Arjantin-Fransa finalinin hakemi açıklandı

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