Fransa gözünü 3. kupaya dikti

2022 FIFA Dünya Kupası ile birlikte bu organizasyonda 16. kez boy gösteren Fransa, 2018 yılında Rusya'da düzenlenen son Dünya Kupası'nı müzesine götürmüştü. Son 6 turnuvanın tümüne katılan Fransa, Dünya Kupası tarihi boyunca şu ana kadar 133 gol attı ve 82 gol yedi. 1998 ve 2018'de şampiyonluk ipini göğüsleyen Maviler, pazar günü Arjantin ile oynanacak finali kazanarak 3. kez Dünya Kupası'nın sahibi olmak istiyor.

SPOR Mbappe-Messi finali

En çok gol atan takım

Katar'da düzenlenen dev turnuvada Fransa şu ana kadar 13 gol atarak şampiyonanın en golcü takımı konumunda bulunuyor. Maviler'in yıldızlarından Mbappe 5 golle, 'gol krallığı'nın zirvesinde yer alıyor. Mbappe'nin ardından Arjantin'den Messi ve bir diğer Fransız Giroud'nun 4'er golü bulunuyor. Finalde gol krallığı yarışı da öne çıkacak.

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2018'de Rusya'daki kupada 'Altın Ayakkabı' ödülünü 6 gol atan İngiliz Harry Kane kazanmıştı.

𝐖𝐄'𝐑𝐄 𝐈𝐍 𝐓𝐇𝐄 𝐖𝐎𝐑𝐋𝐃 𝐂𝐔𝐏 𝐅𝐈𝐍𝐀𝐋! 🔥🔥🔥#FiersdetreBleus pic.twitter.com/mAuSIoX5vs — French Team ⭐⭐ (@FrenchTeam) December 14, 2022

Lloris Neuer'i yakaladı

Fransa kalecisi Hugo Lloris, Fas maçıyla birlikte Dünya Kupası'nda 19. maçına çıktı ve Alman kaleci Manuel Neuer'e ait olan bu alanda en çok forma giyen kaleci rekorunu egale etti.

Fransa'dan Griezzman da asist yarışında Portekiz'den Bruno Fernandes ve İngiltere'den Harry Kane ile zirveyi paylaşıyor. 3 asisti bulunan Griezmann, Arjantin ile oynanacak finalde bir gol pası daha verirse asist krallığını zirvede bitirecek.

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"Dört yıl önceki Arjantin değil"

Fransa Milli Takım Teknik Direktörü Didier Deschamps, Fas karşısındaki zaferden dolayı futbolcularını kutlarken, basının Arjantin finali ve Messi ile ilgili sorularına da yanıt verdi.

Messi'nin dünyanın en iyilerinden biri olduğunu belirten Fransız hoca, "Pazar günü onu durdurmak için çalışmalıyız. Bu Arjantin 4 yıl önce karşılaştığımız takım değil" dedi.

Bu arada sakatlığı düzeldiği öğrenilen Benzama'nın finalde kadroya alınabileceği sızan haberler arasında yer alıyor.

SPOR Arjantin-Fransa finalinin hakemi açıklandı