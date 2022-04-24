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Fransa Ligue 1’de şampiyon PSG

Paris Saint-Germain, Fransa Ligue 1’de konuk ettiği Lens ile 1-1 berabere kalarak bitime 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Paris ekibi, bu sonuçla 10. şampiyonluğuna ulaşmış oldu.

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Haber Merkezi İHA
Fransa Ligue 1’de şampiyon PSG
PSG

Fransa Ligue 1’in 34. haftasında Paris Saint-Germain, Lens’i ağırladı. Müsabaka 1-1’lik beraberlikle sona erdi. Mauricio Pochettino’nun öğrencileri, bu sonuçla matematiksel olarak şampiyonluğunu ilan etmeyi başardı.

Bitime 4 hafta kala şampiyon

Lige 8 maçlık galibiyet serisi yakalayarak başlayan PSG, 34 hafta sonunda 24 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet ile topladığı 78 puanla en yakın rakibi Marsilya’nın 16 puan önünde 4 hafta önceden şampiyonluğu garantiledi. 4 mağlubiyeti bulunan PSG, bunları Rennes, Nantes, Nice ve Monaco’ya karşı yaşadı. Pochettino’nun takımı, ligin son dört haftasında sırasıyla Strasbourg (D), Troyes, Montpellier (D) ve Metz ile karşılaşacak.

Ligue 1’de 10. şampiyonluk

Paris Saint-Germain, şampiyonluk ipini göğüsleyerek Fransa Ligue 1 tarihinde 10. kez bu başarıyı gösterdi. PSG, Saint-Etienne’den sonra bu unvana sahip ikinci takım oldu. 1970 yılında kurulan başkent temsilcisi, diğer şampiyonluklarını 1986, 1994, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019, 2020 yıllarında almıştı.

Pochettino’nun ilk şampiyonluğu

Premier Lig’de bir yıl Southampton’ı çalıştırdıktan sonra 2014-2015 sezonunda Tottenham’ın başına geçen Arjantinli teknik adam, bu süreçte Premier Lig’i dört kez ilk 4’te bitirdi ve aynı zamanda 2018-2019 sezonunda Tottenham’ın ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi’nde finale yükselmesini sağladı. Mauricio Pochettino, 5.5 yıllık etkileyici bir görev süresinin ardından Ocak 2021’de Ligue 1 devi Paris Saint-German’in ile anlaştı.

  • PSG, geçen sezon ligi Lille’in ardından 2. sırada tamamlamıştı. Pochettino, bu sezonki şampiyonlukla ise kariyerinin ilk lig şampiyonluğunu elde etmiş oldu.
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