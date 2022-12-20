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Fransa'yı Afrikalılar taşıdı

Son 2 Dünya Kupası'nda final oynayan ve birinde kupayı alan Fransa'da neredeyse Fransız futbolcu bulunmuyor. Afrika kökenli oyuncuların damga vurduğu Fransa Milli Takımı'nın 25 kişilik kadrosunun sadece 3'ü Fransız asıllı futbolcu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fransa Milli Takımında kaç Fransız futbolcu var?
Fransa'nın Afrikalı yıldızları

Katar'daki 2022 FIFA Dünya Kupası finalinde Arjantin'e kaybeden Fransa'da siyahi oyuncu fazlalığı dikkat çekti. Ancak bu durum Fransa için yeni bir şey değil.

1998'de Cezayir asıllı futbolcu Zinedine Zidane önderliğinde Afrika kökenli oyuncularla Dünya Kupası'nı kazanan Fransa Milli Takımı'nda, Fransız olmayan oyuncu sayısı her geçen yıl artarak devam ediyor. Gelinen noktada Fransa Milli Takımı, Afrika'daki eski sömürgelerinden ya da diğer milletlerden oluşmaya başladı.

Katar'da Fransa'nın Fas'ı yenerek finale yürüdüğü maçta ilk 11'indeki tek Fransa kökenli isim Antoine Griezzman'dı. Ancak o da Alman bir baba ve Portekizli bir anneden dünyaya geldi.

2018'de de aynıydı

Bu turnuvada Fransa Milli Takımı'nın 25 kişilik kadrosunun 13'ü Afrika kökenliydi. 3 İspanyol, 1 İtalyan, 1 Filipinli ve sömürge adalarından gelen 3 futbolcu da, Fransa Milli Takımı'nın başarısı için forma terletti.

Fransa'nın 25 kişilik turnuva kadrosunda sadece 3 Fransız asıllı futbolcu yer aldı. Bu rakam, takımdaki Kongo asıllı futbolculardan daha az olarak dikkat çekti.

Arjantin ile oynanan final maçında ise 12 siyahi oyuncu forma giyerken, karşılaşmanın son bölümlerinde sahada sadece kaleci Lloris beyaz oyuncu olarak dikkat çekti.

2018 Dünya Kupası'nda şampiyon olan Fransa'nın, 23 kişilik kadrosunda 15 ismin Afrika kökenli olması ile dikkat çekmişti. O takımda da yalnızca 2 Fransız asıllı oyuncu yer almıştı.

Fransa'nın Arjantin maçındaki 11'i
Fransa'nın Arjantin maçındaki 11'i

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